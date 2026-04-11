CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi bugün Nevşehir'de... Ömer Fethi Gürer: 'Tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 104'üncüsü Nevşehir'de yapılacak.

Miting öncesi değerlendirmelerde bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mitinge yoğun ilginin olduğunu aktardı.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN CEZAEVLERİNE GİRMESİ TOPLUMDA OLUMSUZ TEPKİYE DÖNÜŞTÜ"

Gürer, şöyle konuştu:

"İşçi, çiftçi, esnaf, emekli, sanayici her kesim bunalmış durumda. Ekonomik krizin çalışanların ve vatandaşların üstüne bindiği bir dönem. Ayrıca bu süreç hak, hukuk, adalet kavramlarından uzaklaşıldığı bir dönem oldu. Belediye başkanlarımıza haksız yere gözaltı uygulanıp onların cezaevlerine girmesi toplumda olumlu değil, olumsuz tepkiye dönüştü. Çünkü bu kadar CHP'li belediyeye operasyon çekilirken Türkiye genelinde hiçbir AK Parti'li belediyede böyle bir işlem uygulanmıyor. Tabii bunun yarattığı bir tepki var.

"TÜM YURTTAŞLARIMIZI MİTİNGE BEKLİYORUZ"

Bir yanda 50 milyona yakın nüfus açlık sınırının altındaki gelirle yoksullaşırken, bir yanda hukuk dediğimiz kavramın sürdürülebilirliğiyle ilgili sorunların yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Onun için bu miting çok önemli. 104 miting çok büyük başarıyla gerçekleşti. Bugün de Nevşehir halkının bu alanı dolduracağına ve Genel Başkanımızın ülke gündemiyle ilgili önemli konularda açıklama yapacağına inanıyorum. Tüm yurttaşlarımızı mitinge bekliyoruz. Partili, partisiz, hangi görüşten olursa olsun gelsinler, Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarını dinlesinler. Türkiye'de yaşanan haksızlıkları, hukuksuzlukları ve tek başına CHP'yi hedef alan yanlış uygulamaları bir kez daha Genel Başkanımızın ağzından dinlesinler."