30.03.2026 11:47:00
ANKA
CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt'un 13 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

CHP Genel Merkez şoförü Gökhan Gülyurt’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen program için eski Meclis binasına gitmeye çalışan CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanan Gülyurt, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Gülyurt hakkında açılan davanın bugün görülen duruşmasına müşteki trafik polisi Okan Arslan SEGBİS üzerinden bağlanırken taraf avukatları da hazır bulundu. Arslan, olay günü Roma Meydanı ışıklarda görevli olduğunu kaydederek, "Otobüsü üzerimize sürdüğü için şikayetçiyim. Dur ihtarında bulunduk, sağa çekmedi. Diğer polis memuru arkadaşımız Sare Yavuz’un üzerine doğru sürdü. Polis memuru Sare kendini geriye çekti bu sırada. Şoför ise Sıhhiye'deki adliye istikametine doğru aracı sürdü. Biz de o bölgede görevli arkadaşlarımıza ilettik durumu” beyanında bulundu.

13 YIL 7 AY HAPİS İSTEMİ

Arslan’ın beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Sanık Gülyurt hakkında dört farklı polis memuruna yönelik zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan toplamda 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Hakim, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalar için ek süre verirken sonraki duruşmayı 13 Nisan’a bıraktı.

