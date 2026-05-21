CHP'nin resmi X hesabı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.
Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini yeniden göreve gelecek.
CHP, "Kararı tanımıyoruz" dedi. CHP Ankara İl Başkanlığı, parti üyelerine "Genel Merkez'de toplanma" çağrısında bulundu.
KILIÇDAROĞLU "HAYIRLI OLSUN" DEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu ise kararın ardından yandaş yayın organına konuşarak, "Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
CHP'NİN RESMİ X HESABI, KILIÇDAROĞLU'NU TAKİPTEN ÇIKTI
Gelişmelerin ardından X'te (eski Twitter), dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
CHP'nin resmi X hesabı, mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipten çıktı.