CHP’nin simge isimlerinden Büyükerşen’den Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler: ‘Siyasi hırslarının, maalesef aklının çok üstünde olduğu gerçeğini…’

Eskişehir'in ‘efsane’ belediye başkanı olarak anılan ve CHP’nin simge isimlerinden olan Yılmaz Büyükerşen, 30 Haziran'da CHP'nin 38'inci Kurultayı'na ilişkin görülen davanın duruşması öncesi bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Büyükerşen şunları yazdı:

"Son CHP Kurultayına kadarki hizmetleri dolayısıyla, kendisine vefa duygularıyla dolu hislere sahip olduğumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki tutumu, kendisinin siyasi hırslarının, malesef aklının çok üstünde olduğu gerçeğini, çok geç de olsa, ortaya koymuştur.

Bu gerçek, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ruhuna ve prensiplerine tamamen aykırıdır.

Esefle kınıyorum."



