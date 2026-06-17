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CHP'nin TBMM'de kaç milletvekili var? Chp'nin milletvekili sayısı kaça düştü?

CHP'nin TBMM'de kaç milletvekili var? Chp'nin milletvekili sayısı kaça düştü?

17.06.2026 17:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'nin TBMM'de kaç milletvekili var? Chp'nin milletvekili sayısı kaça düştü?

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminin aldığı kararla, 9 milletvekili "kesin ihraç" talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Peki, CHP'nin TBMM'de kaç milletvekili var? Chp'nin milletvekili sayısı kaça düştü?

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CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla partinin başına getirilen yönetim tarafından ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 ismin parti üyelikleri silindi. Peki, CHP'nin TBMM'de kaç milletvekili var? Chp'nin milletvekili sayısı kaça düştü?

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CHP'NİN TBMM'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tam olarak 138 milletvekili bulunmaktaydı. 

CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI KAÇA DÜŞTÜ?

CHP'de 9 milletvekilinin kaydı silindi ve CHP'nin milletvekili sayısı 129'a indi. İhraç ve kayıt silme haberlerinin ardından da CHP İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. CHP’nin milletvekili sayısı 128’e düştü.

CHP'DE HANGİ MİLLETVEKİLLERİNİN KAYDI SİLİNDİ?

  • Ensar Aytekin
  • Ali Mahir Başarır
  • Gökhan Günaydın
  • Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • Özgür Karabat
  • Umut Akdoğan
  • Veli Ağbaba
  • Turan Taşkın Özer
  • Burhanettin Bulut
İlgili Konular: #CHP #Milletvekili #chp ihraç