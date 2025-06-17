CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle düzenlenen mitingler devam ediyor. Yeni adres Tekirdağ olacak.

CHP’nin her hafta sonu düzenlediği mitinglerin 11’incisi 22 Haziran saat 19.00’da Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabahı gözaltına alınmış; 23 Mart günü tutuklanmıştı.

İmamoğlu’yla beraber CHP’li bazı belediye başkanları, İBB çalışanları, üst düzey bürokratlar da tutuklananlar arasında yer almıştı.

CHP de İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden itibaren İBB’nin bulunduğu Saraçhane’de toplanarak yaşananlara tepki gösterdi. İmamoğlu tutuklandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde, cumartesi günü de Türkiye’nin bir şehrinde miting yapma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bu hafta İstanbul içi adresin ise Avcılar'da olacağı açıklanmıştı.