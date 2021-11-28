CHP Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanı, partisinden istifa edip MHP'ye katıldı
CHP Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Günlü'nün partisinden istifa edip MHP'ye katıldığı öğrenildi.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Günlü'nün partisinden istifa edip MHP'ye katıldığını bildirdi.
Şahin, yaptığı açıklamada, CHP Gençlik Kolları Başkanı Günlü'nün partisi CHP'den istifa ettiğini belirtti.
Özgür Günlü'nün dün MHP İl Binasına geldiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Ulusalcı, vatansever ve milliyetçi olduğunu, genel merkezlerinde gördüğü hadiselerin kendisini partisinden soğuttuğunu ifade ederek bugün istifa etmiş. Bu akşam İl Başkanlığımıza gelerek bize katılmak istediğini söyledi. Rozeti benim takmamı istedi. Günlü'ye rozetini taktım, partimize üye oldu."
Video Haberler
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- A Haber ayçiçek yağına gelen zammın 'sorumlusunu' buldu!
- Kuyumculardan altın önerisi
- 'Cinayette pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'
- CHP ve Soylu arasında miting kavgası
- Soylu'nun, SBK’nin uçağındaki görüntüsü ortaya çıktı
- Eski futbolcu yurt dışına kaçarken yakalandı!
- 'Manipülasyon' iddiaları üzerine inceleme
- Mansur Yavaş'tan ekmek zammı açıklaması
- Omicron’u ilk tespit eden doktor, semptomları sıraladı
- Yeşilada'dan, Erdoğan'a ekonomik kurtuluş savaşı tepkisi