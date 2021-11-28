CHP Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanı, partisinden istifa edip MHP'ye katıldı

CHP Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Günlü'nün partisinden istifa edip MHP'ye katıldığı öğrenildi.

AA
28 Kasım 2021 Pazar, 08:52
CHP Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanı, partisinden istifa edip MHP'ye katıldı
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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP Ödemiş İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Günlü'nün partisinden istifa edip MHP'ye katıldığını bildirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, CHP Gençlik Kolları Başkanı Günlü'nün partisi CHP'den istifa ettiğini belirtti.

Özgür Günlü'nün dün MHP İl Binasına geldiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ulusalcı, vatansever ve milliyetçi olduğunu, genel merkezlerinde gördüğü hadiselerin kendisini partisinden soğuttuğunu ifade ederek bugün istifa etmiş. Bu akşam İl Başkanlığımıza gelerek bize katılmak istediğini söyledi. Rozeti benim takmamı istedi. Günlü'ye rozetini taktım, partimize üye oldu."


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