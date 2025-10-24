CHP olağan kurultay tarihini belirledi, davadan da sonuç bekliyor: ‘Artık tartışmalar bitmeli’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün görülecek kurultay davası öncesi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda partinin olağan kurultay takvimi ve tamamlanan il kongreleri ele alındı. Bugün görülecek davayı değerlendiren CHP kurmayları, artık davadan bir karar beklediklerini belirtti.

Davadan önceki yönetimi getirecek bir karar beklemediklerini belirten kurmaylar “Artık bu tartışmanın bitmesini bekliyoruz. Yaptığımız kongrelerle, yeni seçtiğimiz delegelerle, iki tane olağanüstü kurultayımızla bu dava çoktan konusuz kaldı. Biz esastan ret olması gerektiğini düşünüyoruz ama bugün her şekilde bir ret kararı bekliyoruz” dedi.

Davanın önceki duruşmalarındaki gibi genel merkeze il başkanlarının gelmesi gibi bir durum olmayacağını söyleyen kurmaylar “Bir nöbet tutma durumu yok. Önceki duruşmalarda da olağanüstü bir durum olmamıştı. Genel başkan yardımcılarından bir kısmı yine genel merkezde olur. Ama örgütü genel merkezde toplama, olağanüstü bir beklenti içinde olma gibi bir durumumuz yok” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel’in de bugün akşam saatlerinde İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi’ne katılmak üzere Ankara’dan ayrılacağı belirtildi. Özel’in yarın kongrede bir konuşma yapacağı aktarıldı.

‘CHP’Yİ SEÇİLMİŞLER YÖNETİR’

Kurmaylar, davadan olumsuz bir sonuç çıkacağına yönelik senaryolara karşı ise “Makarna falan stoklamadık. Bu ihtimalleri de konuşmuyoruz. CHP’yi seçilmişler yönetir. Mahkemeler partiye bir atama yapmaz. CHP şu anda ilçe örgütlerinden yönetimine kadar tam bir bütünlük içinde. CHP’yi bölüp parçalamanız mümkün değil. Parti, liderinin arkasında kenetlenmiş durumda. Olumsuz bir sonuç beklemiyoruz. Yargıya bir siyasi müdahale olsa bile parti kendi seçtiklerinin arkasında durur” değerlendirmesini yaptı.

‘HERKES İMZA TOPLAYIP ADAY OLABİLİR’

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de Parti Meclisi toplantısı devam ederken gündeme ilişkin açıklama yaptı. Üç günlük kurultay takvimini ilan eden Yücel, kurultayın 28, 29, 30 Kasım’da yapılacağını belirtti. Bu kapsamda 28 Kasım’da yeni parti programının oylaması, 29 Kasım’da genel başkanlık seçimi, 30 Kasım’da da Parti Meclisi yarışı gerçekleştirilecek. Kurultay Ankara Spor Salonu’nda yapılacak.

Yeni parti tüzüğüne göre artık genel başkanların imza toplamadan aday olabileceğini belirten Yücel “Hiçbir ilden, hiçbir örgütten, kurultay delegelerimizden adaylık için imza toplamamız, Genel Başkanımız için imza toplayıp kimsenin adaylığı için alan daraltmamız söz konusu değil. Aday olmak için yüzde 5 imza yeterlidir. Adaylık düşünen herkes imza toplayıp aday olabilir” dedi. Yücel 28 Kasım’da oylanacak parti programıyla ilgili de “Kurultaya gitmeden önce 4 ana başlıkta bir vizyon belgesi hazırlanacak ve bu vizyon belgesi 4 ayrı lansman yapılarak kamuoyuyla paylaşılacak” ifadelerini kullandı.