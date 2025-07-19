CHP önde, fark açılıyor: Temmuz anketinde AKP düşüşte…

Cumhurbaşkanı Adayı'nı ön seçimle belirleyen CHP'nin erkem seçim talebi devam ederken Temmuz ayı anketinde AKP ile CHP arasındaki farkın kararsızlar dağıtılmadığında yüzde 5'i geçtiği görüldü. Söz konusu ankette CHP bir önceki ayın anketine göre yüzde 0.5 puan yükselirken AKP'nin oylarında erime olduğu görüldü.

TEMMUZ AYI ANKETİNDE AKP'NİN OYUNDE ERİME VAR

Bir önceki ayın anket sonuçlarında yüzde 29'u gören AKP'nin bu ayki ankete göre, oy oranı kararsızlar dağıtılmadığında yüzde 28.4, CHP'nin ise yüzde 33.8

Kararsızların dağıtılmadığında sonuçlar şu şekilde:

CHP: 33.8

AKP: 28.4

KARARSIZ: 17

DEM PARTİ: 5.5

MHP: 4.7

ZAFER PARTİSİ: 2.9

İYİ PARTİ: 2

YENİDEN REFAH: 1.9

DİĞER: 1.7

A PARTİ: 1.6

TİP: 0.5

AKP-CHP ARASINDAKİ FARK AÇILIYOR

Kararsızlar dağıtıldığında ise 15 bin denekle yapılan ankette sonuçlar şöyle:

CHP: 40.6

AKP: 34.2

DEM PARTİ: 6.7

MHP: 5.7

ZAFER PARTİSİ: 3.5

İYİ PARTİ: 2.5

YENİDEN REFAH: 2.3

A PARTİ: 2.0

DİĞER: 1.9

TİP: 0.6