CHP, önümüzdeki hafta belediye başkan adaylarını açıklamayı planlıyor: Milletvekilleri sahada

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

CHP’de seçim trafiği hızlandı. Milletvekillerini sahaya gönderen CHP’de parti kurmayları pazar gününe kadar sahadaki verilere dayanarak rapor hazırlayacak.

Milletvekilleri, gittikleri illerde partiye aday adaylığı başvurusu yapan kişilerle mülakatlar da yapacak. Parti bir yandan da elindeki belediyeler için anket çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ankete katılanlara “Bu pazar seçim olsa bu belediye başkanına oy verir misin. Başkan değişsin mi” gibi sorular soruluyor.

Bu çalışmaların da hafta sonuna kadar raporlaştırılacağı ve CHP’nin gelecek haftadan itibaren yavaş yavaş adaylık açıklamalarına başlayacağı belirtiliyor. CHP lideri Özgür Özel şu ana kadar Aydın, Ankara ve İstanbul dışında sadece Antalya Manavgat için başkan açıklaması yaptı.

Bu çerçevede henüz adaylık açıklaması için bir ilin konuşulmadığı belirtiliyor. Özel’in, gelecek haftadan itibaren düzenli yapılacak parti meclisi toplantılarıyla hafta hafta adaylarını açıklaması bekleniyor. Partinin adaylık açıklamasında önceliği elinde olmayan illere vereceği, mevcut belediyelerin ise sonlara bırakılacağı kaydediliyor.

‘HEDEP’LE GÖRÜŞÜLEBİLİR’

Öte yandan CHP’nin HEDEP’le görüşme için henüz bir takvim bulunmuyor. Ancak parti kurmayları işbirliği olmasa bile seçim süreci kapsamında “bir nezaket ziyaretinin olabileceğini” belirterek “Biz tüm partilerle görüşebilen bir partiyiz. HEDEP’le de görüşme olabilir. İşbirliği olmasa bile mutlaka bir nezaket ziyaret olur” diyor.

İşbirliği olursa da yine CHP lideri Özgür Özel’in “İşbirliği yaparsak şeffaf olacak” sözüne vurgu yapılıyor. Muhalefetteki dağınık görüntü üzerinden 1994 seçimleri anımsatması yapılan CHP kurmayları, “Yerel seçimlerde adaylar yarışıyor. Toplum kazanacak ya da kazanmaya yakın adayda birleşiyor. Burada da CHP’nin adayları birçok yerleşim yerinde ya kazanacak ya da kazanmaya yakın adaylardır” değerlendirmesini yapıyor. Parti tüm partilerin seçmenlerine hassasiyet göstermeye dikkat ediyor.