CHP Engin Özkoç: TBMM Başkanı bir itirafta bulunuyor ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerini doğruluyor

21 Nisan 2022 Perşembe, 15:11

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriklerinin kesildiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun faturalarını, 3,5 milyon hanenin elektriğinin borçları nedeniyle kesik olmasına dikkati çekmek için ödemediğini anlatan Özkoç, o insanlar mağduriyet yaşarken Kılıçdaroğlu'nun evinin ışıklarını yakıp hayatına devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İktidarın, bu insanların dertlerine çözüm arayıp bulmadığını savunan Özkoç, "Onların derdi çare değil, bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Bizim derdimiz milletimiz. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi mağduriyetimiz ne olursa olsun neyle karşılaşırsak karşılaşalım milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu bu akşam bu konuyla ilgili kendi evinden video ile seslenerek Türkiye'ye gerçekleri ifade edecek" diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI, MİLLET İTTİFAKI'NI PARÇALAMAK İSTİYOR"

AKP'nin "Türkiye Hazır Hedef 2023" broşürünü gösteren Özkoç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılı için vadettiği hiçbir şeyi bugün itibarıyla gerçekleştiremediğini, "Türkiye'yi, hayal edilemeyecek kadar kötü bir duruma sürüklediğini" kaydetti. Cumhur İttifakı'nın, fitne ve fesatla Millet İttifakı'nı parçalamak istediğini belirten Özkoç, "Birbirlerine gül hediye ederler. 'Seni çok seviyorum, ne yaparsan yap yanındayım.' Bırakın milletin gül görebilmesini, aileler birbirlerinin yüzüne hasret kaldı" dedi.

"TÜRKİYE'DE TEKRAR BOMBALAR MI PATLAYACAK?"

Engin Özkoç, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik bombalı saldırı ile İstanbul'da içinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın da (TÜGVA) bulunduğu binanın yanında meydana gelen patlamaya değinerek, şöyle devam etti:

"Soylu, sen muhalefete laf yetiştirmeye, sarayın tetikçiliğini yapmaya çalışacağına 'Türkiye'de terör bitti' demiştin ya, bu terör olaylarıyla ilgili istihbaratını, emniyet ve jandarmanı harekete geçirip bunların önüne geçsene. Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak, masum insanlar mı öldürülecek? Bunun ardından olağanüstü bir hal yaratılıp kaos ortamı mı çıkarılacak? Beklenti bu mu? Bu faillerin derhal yakalanmasını istiyoruz. O bombayı koyanın bir kadın olduğu kameralardan tespit edilmiş. Derhal o kişiyi ve arkasında kimler varsa bulun ve görevinizi yapın. Sarayın tetikçiliğini değil, İçişleri Bakanlığı yapın. Aksi takdirde Türkiye'yi böyle bir ortam içerisine sürüklemek, buna göz yummak, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir beka sorunu yaratır. Bu sorunu yaratan Cumhur ittifakı olur."

"KILIÇDAROĞLU AKP'NİN "TROL ŞEBEKESİNİ" İFŞA ETTİ"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun AKP'nin "trol şebekesini" ifşa ettiğini ve bunun ülke için olumsuz sonuçlarını açıkladığını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şimdi mağdur duruma düştüğünü belirten Özkoç, "Bizzat TBMM Başkanı bir itirafta bulunuyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini doğruluyor. Demek ki AKP'de bir trol ağı varmış. Bu ağ, 'saray', 'pelikan' ve 'soylu' trolleri diye ayrışıyormuş. Sayın Şentop'u bunlardan bir kısmı hedef almışlar. Sayın Şentop, bunu açığa çıkaracağını söylüyor. Sayın Meclis Başkanı'na sesleniyoruz, hani 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi Soylu sana söyledi hala millete söylemiyorsun ya, hiç olmazsa burada sözünün arkasında dur, bu hangi grubun trolüymüş açıkla" ifadelerini kullandı.

"AYM'DEN TEK TALEBİMİZ BAŞVURUMUZU KARAR BAĞLAMASIDIR"

Engin Özkoç, bir basın mensubunun sorusunu yanıtlarken, "Anayasa Mahkemesi seçim yasasına yönelik itirazımızı esastan görüşmeyi kabul etti. Çünkü çok haklıyız, doğru bir şeyi söylüyoruz" diye konuştu.

Seçim kurullarının oluşum sürecine işaret eden Özkoç, "Anayasa Mahkemesi'nden tek talebimiz, hakimlerle ilgili kuralar çekilmeden önce, bir an önce başvurumuzu karara bağlamasıdır. Haklı olduğumuz davada, geç kalmak istemiyoruz" dedi.