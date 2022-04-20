AK Trol 'Cumhur Frankfurt' Mustafa Şentop'tan özür diledi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 23:58

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Haskoloğlu’nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı bir söyleşi sırasında çekilmiş fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Şentop ile tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun fotoğrafını paylaşıp "Arkadaşa temiz don lazım" diye yazan ve AKP yanlısı paylaşımlarla Twitter'da 300 bin kişiden fazla takipçiye sahip olan AK Trol hesap "Cumhur Frankfurt", Şentop'un tepkisine yol açmıştı.

ŞENTOP: İLK DEFA BOZUYORUM PRENSİBİMİ

Şentop yanıt olarak "Terbiyesizlik yapma" diyerek "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen" ifadelerini kullanmıştı.

Şentop bugün yaptığı açıklamada da "Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım. Daha önce bu tür konulara girerek cevap yetiştirmek gibi bir geleneğim yoktu. Bu konuyu kapatmayacağım" demişti.

AK TROL ÖZÜR DİLEDİ

"Cumhur Franfurt" akşam saatlerinde yeni bir paylaşım yaparak Şentop'tan özür diledi.

Sözkonusu hesaptan yapılan paylaşımda "Az önce Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u arayarak kendilerine Cumhur Frankfurt'a has üslup konusunda haddimi aştığımı ve hiçbir taraf ile bağlantılı olmadığımı ifade ettim. Sağolsunlar, büyüklük ve anlayış gösterdiler. Sadece tenhada özür dilemeyeyim istedim" denildi.