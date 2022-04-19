Mustafa Şentop, AK Trol tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi: İlk defa bozuyorum prensibimi

19 Nisan 2022 Salı, 23:11

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı.

Haskoloğlu’nun TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı bir söyleşi sırasında çekilmiş fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı.

ŞENTOP: İLK DEFA BOZUYORUM PRENSİBİMİ

AKP yanlısı paylaşımlarla Twitter'da 300 bin kişiden fazla takipçiye sahip olan AK Trol 'Cumhur Franfurt' isimli kullanıcı, Meclis Başkanı Şentop’u Twitter’da etiketleyerek, “Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış” dedi.

Bu ifadelerin ardından Şentop’tan yanıt geldi. İlk önce, “Cumhur Frankfurt. Terbiyesizlik yapma” ifadelerini kullanan Şentop, ardından da, “Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen” ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptı.