Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u hedef almıştı: Geri adım geldi
'Cumhur Frankfurt' isimli, AKP'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya fenomeni, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u hedef aldığı paylaşımını sildi.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun "Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından sosyal medyada AKP cephesinde yaşanan bir kavga gündeme oturdu.
AKP'nin sosyal medyada önde gelen isimlerinden "Cumhur Frankfurt" isimli Twitter kullanıcısı, Haskoloğlu'nun tutuklanmasının ardından "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış" diyerek Meclis Başkanı Şentop'u etiketledi.
Şentop'un bu paylaşıma yanıtı sert oldu. Şentop, tweet'e yanıtında "Cumhur Frankfurt. Terbiyesizlik yapma" dedi. Kısa süre sonra yeni bir cevap daha yazan Şentop, "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada gündem haline gelen kavga daha sonra AKP içerisinde de tartışmalara neden oldu. Kimi AKP'li sosyal medya kullanıcıları, Mustafa Şentop'un daha önce İbrahim Haskoloğlu'yla görüşmüş olması nedeniyle Cumhur Frankfurt'u haklı bulurken kimileri de yapılanın Şentop'a saygısızlık olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Büyük tartışma yaratan 'sosyal medya' kavgasından saatler sonra ise Cumhur Frankfurt isimli AKP'li Twitter kullanıcısının Şentop'u hedef alan tweet'ini sildiği görüldü.
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