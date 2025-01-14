CHP Paris Birliği: Beşiktaş Belediyesi’ne operasyonu lanetliyoruz!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:23

Güncelleme: 14.01.2025 - 17:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Paris Birliği, Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı hedef alan yargı operasyona yazılı bir açıklama yaparak sert tepki gösterdi.

CHP Paris Birliği açıklamasında "Beşiktaş Belediyesi, emekçilerin alın teriyle büyüyen, halkın dayanışma ruhuyla şekillenen, sosyal adaletin kalesi olan bir kurumdur. Bu operasyon, halkın özgür iradesini yok saymaya yönelik utanç verici bir girişimdir. Bugün Beşiktaş Belediyesi’ne vurulan darbe, yarın işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere ve tüm halkımıza vurulmak istenen zincirin bir halkasıdır. Ancak şunu çok iyi biliyoruz: Zulmün olduğu yerde direniş vardır!" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Beşiktaş Belediyesi’ne Yönelik Operasyonu Lanetliyoruz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Paris Birliği olarak, İstanbul Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan hukuksuz operasyonu en sert biçimde lanetliyoruz. Bu operasyon, yalnızca bir belediyeye değil, halk iradesine, demokrasiye ve emeğin onuruna karşı yapılmış açık bir darbedir! Adalet, halkın ekmek kadar su kadar ihtiyacı olan bir değerdir. Adaletin ve demokrasinin ayaklar altına alındığı bir düzene asla boyun eğmeyeceğiz.

Beşiktaş Belediyesi, emekçilerin alın teriyle büyüyen, halkın dayanışma ruhuyla şekillenen, sosyal adaletin kalesi olan bir kurumdur. Bu operasyon, halkın özgür iradesini yok saymaya yönelik utanç verici bir girişimdir. Bugün Beşiktaş Belediyesi’ne vurulan darbe, yarın işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere ve tüm halkımıza vurulmak istenen zincirin bir halkasıdır. Ancak şunu çok iyi biliyoruz: Zulmün olduğu yerde direniş vardır!

Bu tür baskılar, iktidarın tükenmişliğinin ve korkusunun en açık göstergesidir. Halktan kopmuş, çürümüş bir düzen, demokratik yönetimlerin başarısını ve halkın güvenini hazmedememektedir. Çünkü onlar, halkın değil, sarayın çıkarlarını korumaktadır. Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan bu saldırı, Türkiye’nin dört bir yanında yükselen eşitlik, özgürlük ve adalet talebine karşı bir gözdağıdır. Ama nafile! Ne yaparsanız yapın, halkın örgütlü gücü karşısında yenileceksiniz!

Şunu herkes bilmelidir: Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu karanlık düzene teslim olmayacağız. Beşiktaş Belediyesi yalnız değildir! Bu mücadele, sadece bir belediyenin değil, emeğin, adaletin ve halkın onur mücadelesidir. Siyasetin adalet kurumlarını nasıl bir sopa haline getirdiğini görüyor ve bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki, hiçbir baskı rejimi sonsuza kadar ayakta kalamaz. Halkın gücü, dayanışması ve adalet mücadelesi her türlü baskıyı tarihin karanlıklarına gömmeye muktedirdir. Bizler, aydınlık bir Türkiye mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Beşiktaş halkına yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz, ettirmeyeceğiz! Bugün susmak, baskıya boyun eğmek demektir. Bugün susmak, halkın haklı mücadelesine sırt çevirmek demektir. Biz susmayacağız! Saraydan ve rant düzeninden beslenen bu anlayışa karşı mücadelemizi büyüteceğiz.

Halkın iradesini yok sayan bu otoriter zihniyet bilmelidir ki: Halkın gücü, tanklardan, operasyonlardan ve korku siyasetinden daha büyüktür. İktidarınız sallanıyor ve bu topraklara barış, özgürlük ve eşitlik mutlaka gelecek!

Bizler, Beşiktaş Belediyesi’nin yanındayız. Halkın emekle, alın teriyle, umutla kurduğu bu düzeni yıkmanıza izin vermeyeceğiz. Bu hukuksuzluğa karşı direnecek, karanlığa karşı aydınlık bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Zulüm varsa, direniş de vardır! Baskıya boyun eğmeyeceğiz! Halk kazanacak, adalet kazanacak, demokrasi kazanacak!

Saygılarımızla,

Cumhuriyet Halk Partisi Paris Birliği"