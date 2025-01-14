Beşiktaş Belediyesi binasına dev poster asıldı: 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir'

Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:53

Güncelleme: 14.01.2025 - 13:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün Beşiktaş Belediyesi'ne, "suç örgütü üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma" ve "mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali" gibi suçlamalarla soruşturma başlatılmış, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, babasının Edremit'teki evinde gözaltına alınmıştı.

Akpolat'ın işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında devam ederken, dün yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belediye binasında bugün sadece iki polis aracının beklediği görüldü. Belediye binasının ön yüzüne Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin bulunduğu ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" yazılı dev bir poster asıldı.

Sabah saatlerinde de Beşiktaş Belediyesi'ne, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun gelerek bir toplantı yaptı.