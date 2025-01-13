Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: 'Suç örgütü lideri' denilen Aziz İhsan Aktaş gözaltında

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen suç örgütüyla ilgili soruşturma kapsamında, örgütün lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş gözaltına alındı.

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: 'Suç örgütü lideri' denilen Aziz İhsan Aktaş gözaltında
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AA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:32

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına gerekçe olarak gösterilen 'suç örgütü' lideri Aziz İhsan Aktaş, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ve Esenyurt Belediyeleri'ne yönelik 'suç örgütü üyeliği', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali” suçlamalarıyla soruşturma kapsamında böylece aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu gözaltına alınan şüpheli sayısı 40'a ulaştı.

Ekiplerin aranan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

 


Etiketler: #Aziz İhsan Aktaş #gözaltı

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