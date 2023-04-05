CHP Parti Meclisi, 8 Nisan'da toplanacak

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:44

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 12:45

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sayılı günler kaldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimleri 10 Mart'ta resmen ilan etmesinin ardından seçim süreci hız kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; partilerin vekil listelerini teslim etmeleri için tanınan sürede de zaman daralıyor.

Son olarak CHP Parti Meclisi'nin (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 8 Nisan Cumartesi günü toplanacağı öğrenildi. Parti genel merkezindeki toplantı saat 19.00'da yapılacak.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılacak.

LİSTE 9 NİSAN'DA TESLİM EDİLECEK

Son halini Kılıçdaroğlu'nun vereceği milletvekili aday listesi, Parti Meclisi'nin onayına sunulacak ve 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.