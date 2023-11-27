CHP Parti Meclisi, af ve tüzük kurultayının tarihini belirlemek için toplanacak

Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 03:00

CHP lideri Özgür Özel, genel başkan seçildiği kurultayda tüzük değişikliği sözü verdikten sonra 15 Kasım’da partisinin il başkanları bir araya gelerek konuyla ilgili önerilerini dinledi.

Başkanların yerel seçim gündeminde yapılacak bir tüzük kurultayının “sıkışık bir programda kalacağını” söylemesi üzerine de Özel, tüzük kurultayının yerel seçim sonrasına bırakılacağını ancak kurultay için gerekli yasal hazırlıklara şimdiden başlanacağını söyledi. Başkanlar da CHP’nin parti meclisine bu kapsamda tüzük kurultayını 2024 yılının mayıs ayında yapmasını önerdi. CHP PM, bugün konuyla ilgili gerekli hazırlıkları başlatmak için toplanacak.

KADIN TEMSİLİ ARTACAK

Başkanların önerdiği gibi mayıs ayı için net bir tarih belirleyeceklerini söyleyen PM üyeleri, “Tüzük değişikliği bizim kurultayda verdiğimiz bir sözdü ve bunu tutacağız. Bunun havada kalmaması için de PM toplantısında örgütümüze net bir tarih vererek süreci başlatmak istiyoruz” dedi. Bu çerçevede yarın yapılan toplantı sonrası bir tarih açıklanması ve buna göre bir tüzük komisyonu oluşturularak çalışmalarına başlaması bekleniyor. Parti kurmayları, tüzük çalışmalarında eski yönetimin bugüne kadar biriktirdiği her şeyden faydalanılacağını söylüyor.

Bunun dışında CHP lideri Özgür Özel’in kurultaydan önce ekibiyle hazırladığı “değişim” kitapçığında yer alan vaatler de gerçekleştirilecek. Kadın ve genç temsili güçlendirilmesi, ön seçim yapısının sağlamlaştırılması, adaylarda bir kadın bir erkek adayın olduğu fermuar önerisinin tüzüğe işlenmesi gibi sözlerin tüzük değişikliğine yansıması bekleniyor.

AF DA GÜNDEMDE OLACAK



Partinin 100. yılı için düşünülen af konusunun da bugünkü toplantıda ele alınması bekleniyor. Parti kurmayları yerel seçim başvuruları sürerken aday olmak isteyen ama disiplin cezası yüzünden başvuramayan kişilerin de bu şekilde önünün açılabileceğini belirtiyor. Bu noktada da gözler Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a çevriliyor. Özcan’ın PM toplantısında alınacak karar sonrası af için başvurması ve partiye dönmesi bekleniyor. Parti kurmayları, toplantıda toplu bir af kararından çok bireysel başvuruların yapılmasının önünü açan bir karar alınacağını belirtiyor.