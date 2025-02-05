CHP Parti Meclisi, erken seçim gündemiyle toplanıyor

CHP Parti Meclisi (PM), 10 Şubat Pazartesi günü erken seçim stratejilerini görüşmek üzere toplanacak. Toplantıda, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemede parti üyelerinin oy kullanmasını öngören ön seçim modeli de masaya yatırılacak.

CHP Parti Meclisi, erken seçim gündemiyle toplanıyor
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 16:36

CHP Parti Meclisi, 10 Şubat Pazartesi günü saat 12.00'de Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında bir araya gelecek. Özel’in sunuşuyla başlayacak toplantıda, CHP’nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını parti üyelerine sorarak belirleme kararı aldığı "ön seçim" uygulaması da masaya yatırılacak. Yetkili organların üzerinde çalıştığı aday kriterleri ve ön seçim yönergesi hakkında Parti Meclisi üyelerine bilgi verilecek.

Parti yönetimi, seçim sürecini şeffaf bir şekilde yürütmek ve parti tabanının görüşlerine öncelik vermek amacıyla PM üyeleriyle görüş alışverişinde bulunacak.

Erken seçim stratejilerinin ayrıntılı şekilde ele alınacağı toplantıda, ön seçim sürecinin nasıl işleyeceği de tartışılacak.


Etiketler: #CHP #CHP Parti Meclisi

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