CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi
CHP PM bugün genel merkezde toplandı. Genel Başkan Özel başkanlığındaki toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik seçim kampanyası ele alındı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 2,5 saat sürdü.
SEÇİM KAMPANYASI ELE ALINDI
Özel'in sunuşuyla başlayan toplantıda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik seçim kampanyası ve iletişim stratejisinin masaya yatırıldığı öğrenildi.
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