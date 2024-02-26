CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

CHP PM bugün genel merkezde toplandı. Genel Başkan Özel başkanlığındaki toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik seçim kampanyası ele alındı

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 20:51
CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 2,5 saat sürdü.

SEÇİM KAMPANYASI ELE ALINDI

Özel'in sunuşuyla başlayan toplantıda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik seçim kampanyası ve iletişim stratejisinin masaya yatırıldığı öğrenildi.


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