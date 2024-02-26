Sosyal medya hesabından paylaştı: AKP'li belediyenin görevlileri CHP afişlerini topladı
AKP'li başkan yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi’ne ait bir araç gece yarısı, CHP’nin Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecan’ın afişlerini tek tek sökerek topladı. O anları CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Barış Genç cep telefonuyla kaydetti.
Olay, dün gece saat 03.50 sıralarında Bahçelievler’deki Metroport Alışveriş Merkezi yakınında yaşandı. AKP yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi'ne ait bir araçla bir kişi, CHP’nin Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecan’ın seçim çalışmaları kapsamında astırdığı afişleri tek tek sökerek topladı.
O anları CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Barış Genç cep telefonuyla kaydetti.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Yaşanan olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Genç, "Sabaha karşı 4 sularında Bahçelievler Belediye Başkan Adayımız Sn. Emine Gülizar Emecan'ın afişleri Ak Partili Hakan Bahadır'ın yönettiği Bahçelievler Belediyesi tarafından toplatıldı. Bizler semtin her adımında Hakan Bey'in belediye personeline astırdığı afişlerine rastlarken; binbir emekle asılan CHP afişleri gecenin bu saatinde talimatla tek tek sökülüyor. Takdir Bahçelievler halkının" dedi.
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