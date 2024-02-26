Sosyal medya hesabından paylaştı: AKP'li belediyenin görevlileri CHP afişlerini topladı

AKP'li başkan yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi’ne ait bir araç gece yarısı, CHP’nin Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecan’ın afişlerini tek tek sökerek topladı. O anları CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Barış Genç cep telefonuyla kaydetti.

ANKA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 18:52
Sosyal medya hesabından paylaştı: AKP'li belediyenin görevlileri CHP afişlerini topladı
Abone Ol google-news

Olay, dün gece saat 03.50 sıralarında Bahçelievler’deki Metroport Alışveriş Merkezi yakınında yaşandı. AKP yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi'ne ait bir araçla bir kişi, CHP’nin Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecan’ın seçim çalışmaları kapsamında astırdığı afişleri tek tek sökerek topladı.

O anları CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Barış Genç cep telefonuyla kaydetti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Yaşanan olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Genç, "Sabaha karşı 4 sularında Bahçelievler Belediye Başkan Adayımız Sn. Emine Gülizar Emecan'ın afişleri Ak Partili Hakan Bahadır'ın yönettiği Bahçelievler Belediyesi tarafından toplatıldı. Bizler semtin her adımında Hakan Bey'in belediye personeline astırdığı afişlerine rastlarken; binbir emekle asılan CHP afişleri gecenin bu saatinde talimatla tek tek sökülüyor. Takdir Bahçelievler halkının" dedi.



Bahçelievler Belediyesi haberleri belediye başkan adayı haberleri belediye haberleri

İlgili Haberler

Seçimlerden sonra: ‘Görevimiz tehlike’

Seçimlerden sonra: ‘Görevimiz tehlike’
Murat Kurum, Turgut Altınok ve birçok isim... AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet!

Murat Kurum, Turgut Altınok ve birçok isim... AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet!
İzmir Tabip Odası'nda seçim heyecanı: İzmir Hekim Dayanışması Grubu aday oldu

İzmir Tabip Odası'nda seçim heyecanı: İzmir Hekim Dayanışması Grubu aday oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Maçoğlu programını açıkladı: ‘Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız’

Maçoğlu programını açıkladı: ‘Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız’
Parfümler nerede, nasıl saklanmalı?

Parfümler nerede, nasıl saklanmalı?
Apple mülakatlarında uyguluyordu: Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı

Apple mülakatlarında uyguluyordu: Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı
Maça çıkmayınca yıkıldı! Rus model Svetlana’dan Arda Güler isyanı

Maça çıkmayınca yıkıldı! Rus model Svetlana’dan Arda Güler isyanı
Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme

Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
Galatasaray’ın savcılığa şikayet ettiği Onur Göçmez sert açıklamalarda bulundu!

Galatasaray’ın savcılığa şikayet ettiği Onur Göçmez sert açıklamalarda bulundu!
Meteoroloji açıkladı: 25 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 25 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Pakistan tarihinde bir ilk: Kadın başbakan oldu

Pakistan tarihinde bir ilk: Kadın başbakan oldu