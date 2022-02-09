CHP Parti Meclisi üyelerine '15 Temmuz' davası: "Yargılanan CHP'nin siyasi iradesi"
CHP Parti Meclisi üyeleri hakkında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili imza attıkları bildiri nedeniyle açılan davada ifade veren önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcızı Zeynep Altıok Akatlı, yargılananın kişiler değil; Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi iradesi olduğunu vurguladı.
CHP Parti Meclisi üyeleri hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası imza attıkları bildiriyle ilgili olarak 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davada önceki dönem CHP insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ve eski Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ifade verdi.
Dönemin PM üyelerine tek tek açılan dosyaların birleştirilmesi sonrası yapılan bu ilk duruşmada Zeynep Altıok Akatlı, mahkemede verdiği ifadede yargılananın kişiler değil; Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi iradesi olduğunu söyleyerek “Parti Meclisi partinin en üst karar organıdır. Siyasi partiler ülkenin güncel gelişmelerini değerlendirerek seçmenlerine ve kamuoyuna karşı taşıdıkları sorumluluk gereği düzenli olarak görüşlerini paylaşmaktadır. Bu siyasetin doğası ve partilerin görevidir. Burada eleştiri hakkı, örgütlenme hakkı, temsil hakkı yanı sıra ifade ve düşünce özgürlüğü ihlal edilerek ana muhalefetin susturulması, sindirilmesi ve siyaset mekanizmasının önünün kapatılması istenmektedir. Örgütlenme hakkının, Anayasadan ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerden doğan tüm hakların yok sayılmasıdır” dedi.
Zeynep Altıok Akatlı, duruşmada aynı zamanda sunulan iddianamenin hangi kelimesinin hangi cümlesinin hakaret içerdiğinin belirtilmeyişiyle açıklamanın tamamının suç olarak sunulmasının yargılamanın doğrudan ana muhalefet partisinin susturulmak istenmesinin ispatı olduğu kaydetti.
CHP; 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında iktidarı eleştiren bir bildiri yayınlamış, AKP’nin FETÖ ile mücadele etmediği ve ‘yandaşlarını koruduğu’ yönünde iddialarda bulunmuştu. CHP parti avukatlarından Ömer Koçak, mahkeme heyetine aynı gerekçeyle ve iddianameyle yargılanan dönemin PM üyesi ve Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın beraat kararını emsal olarak sundu.
CHP Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel'in de hazır bulunduğu mahkeme 8 Haziran 2022’ye ertelendi.
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