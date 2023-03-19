Erdoğan hukuku yok sayıyor: 'Seçime katılamaz'

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 04:00

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK)14 Mayıs seçimlerine yönelik açıkladığı seçim takvimi işlemeye başladı. Takvime göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler, YSK’ye bugünden itibaren 23 Mart’ta kadar adaylık başvurusu yapabilecek.

Ancak Türkiye 14 Mayıs seçimlerine önemli bir tartışmayla gidiyor. Çok sayıda hukukçu, anayasanın 101. maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” ifadesine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde “aday olamayacağının” altını çiziyor.

İktidar kanadı ise anayasadaki söz konusu maddeye karşın Erdoğan’ın adaylığına ilişkin süreci ilerletiyor. Hafta ortasında TBMM’de toplanan AKP ve MHP grupları, Erdoğan’ın adaylığına yönelik YSK’ye sunulmak üzere grup kararları aldı.

‘YÜCE DİVANLIK OLUR’

Hukukçular, “tartışmalı adaylık” sürecine ilişkin Cumhuriyet’e şu değerlendirmeleri yapmıştı: