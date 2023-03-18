Erdoğan ağırlamış, Soylu şemsiye tutmuştu... Geleneği bozmadılar! 'Meşveret'çiler seçim kararını açıkladı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 18:35

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 18:35

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 2 aydan az bir süre kala, iktidarın desteğiyle etkinliklerini yaygınlaştıran dinsel yapılanmaların AKP'ye desteğini açıkça ilan etmeye devam ediyor.

Geçen günlerde Menzil cemaatinin bünyesindeki kuruluşlar, yaptıkları ortak açıklamayla seçimlerde iktidarı destekleyeceğini duyurmuştu. Bugün de Nur cemaatinin Meşveret kolundan yapılan açıklamada, AKP'yi ve Cumhur İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecekleri belirtildi.

Said Nursi'nin CHP'ye karşı Demokrat Parti'yi ve daha sonra onun "talebe"lerinin de sırasıyla Adalet Partisi'ni, Anavatan Partisi'ni ve AKP'yi açıkça desteklediği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Gerek Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin gerekse yakın talebelerinin bu tarzı hareketlerinden yola çıkarak bizler de üstadımızın en büyük arzusu ve umum ümmetin hasretle beklediği Ayasofya'nın açılması, vatanımıza ve gençliğimize ekmek gibi ilaç gibi lüzumu bulunan Risale-i Nur eserlerini devlet eliyle neşri olan bu iki muazzam ve hiçbir maddiyatla ölçülemeyecek kadar değerli bu hizmetleri yapan ve ehli imana tam bir inanç ve ibadet hürriyeti sağlayan, bütün bunlarla beraber aynı zamanda memleketimizi maddeten terakkide de en büyük ecnebi devletleri geride bırakacak icatlar ve icraatlar ile ileri seviyelere taşıyan, sağdaki en büyük kitle partisi olan AK Parti ile onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimde de bütün vakıflarımızla derneklerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla bütün kuvvetimizle destekleyeceğimizi belirtmek istiyoruz.

Bütün ehli imanı da bu manada yardıma davet ediyoruz

Risale-i Nur Talebelerinden

Sözler Cemaati Meşveret Heyeti"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Nur cemaatinin Meşveret grubu önderlerinden Hüsnü Bayramoğlu’nu ağırlamıştı. Hükümetin yıllarca faaliyetlerine izin ve destek verdiği bilinen bir cemaatin darbe girişiminin ardından devletin başındaki ismin yine bir cemaat liderini ağırlaması ise tepkilere neden olmuştu.

Hükümetin önde gelen isimlerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Nurcularla anıldığı biliniyor. Soylu’nun 2021'de ölen Hüsnü Bayramoğlu'ya şemsiye tuttuğu bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı.