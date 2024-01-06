CHP, 'pasif muhalefet' anlayışını yıkmak istiyor

Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 03:00

Muhalefetin bu yeni haline karşı parti içine iddialarla saldırılar olduğunu söyleyen kurmaylar, “Saray içimizde kaos varmış gibi göstermek istiyor. Köpürtmeler yapıyor. Yine her seçim döneminde olduğu gibi de belediye operasyonları, Süper Kupa krizi, yılbaşı günü yapılan miting, yumruk olayı gibi olaylarla kutuplaşma yaratmaya çalışıyor” dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Can Atalay’la ilgili AYM kararına uymayan tavrında ısrarcı olması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yerel seçim gündemiyle toplamayı hedeflediği yetkili organlarını sadece yargı krizini ele almak için toplantıya çağırdı.

‘TOPLUMUN GÜVENCESİ’

Parti yönetiminden isimler, yargıda yaşanan krizin bir devlet krizi olduğunu belirtti.

Kurmaylar, “Aday açıklamasını her zaman yapabiliriz. Ancak buradaki ertelememiz olaya göster-diğimiz hassasiyeti de gösteriyor. Anayasa toplumun varoluşunun güvencesidir. Adaylar belirlenir ama devleti devlet yapan şey anayasayadır ve bizim ona karşı bir darbe girişimini yok saymamız mümkün değil” diyor.