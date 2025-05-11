CHP PM üyesi Berkay Gezgin’in X hesabı kapatıldı!
CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’in X hesabı askıya alındı.
Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı kapatılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, karara tepki olarak profil fotoğraflarına Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını koyuyordu.
CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’in de Twitter hesabı Ekrem İmamoğlu fotoğrafı nedeniyle geçici olarak kısıtlandı.
Berkay Gezgin'in hesabı kısıtlanmasının ardından bugün X tarafından askıya alındı.
Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganını bulan çocuk olarak tanınmıştı.
Gezgin, Ekrem İmamoğlu’nun protestolarına katıldığı için tutuklanmış ve cezaevinden çıktıktan sonra CHP’nin son kurultayında Özgür Özel tarafından parti meclisi üyesi yapılmıştı.
Etiketler: #Berkay Gezgin #Twitter #X
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