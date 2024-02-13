CHP PM'de İstanbul adayları belli oldu: Çankaya ve Hatay'da son durum ne?

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:38

Güncelleme: 13.02.2024 - 10:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere bir buçuk ay kala çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) dün iki kez toplanarak uzlaşılan isimlerde görüş birliği aradı.

İstanbul ve Ankara, iktidar cenahı için ifade ettiği anlam bakımından devamlı olarak gündemin ilk sıralarında yer alan illerin başında geliyor.

İki şehirde de 2019 itibariyle uzun yıllar süren AKP hakimiyetine son verilmiş ve yönetim, ana muhalefet partisine geçmişti. Buralarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la 'yola devam' kararı verilirken kimi ilçelerde de durum netleşti.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Çankaya'da Hüseyin Can Güner'in, Kadıköy’de Mesut Kösedağ’ın adaylığı kabul edildi. Ümraniye için ise Aykut Erdoğdu’nun ismi geçer oy aldı.

CHP PM’den geçen bazı seçim çevrelerinin adayları şöyle:

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Sarıyer: Oktay Aksu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Zeytinburnu: Onur Soytürk

Esenyurt: Ali Gökmen

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Beykoz: Alaattin Köseler

Çekmeköy: Orhan Çerkez

CHP'nin İstanbul'da daha önce açıkladığı adaylar ise şu şekilde:

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beyoğlu: İnan Güney

Çatalca: Erhan Güzel

Esenler: Hasan Dalkıran

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Sancaktepe: Alper Yeğin

Silivri: Bora Balcıoğlu

Şile: Özgür Kabadayı

Tuzla: Eren Ali Bingöl

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Şişli: Emrah Şahan

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Kartal: Gökhan Yüksel

Maltepe: Esin Köymen

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Bahçelievler: Gülizar Emecan

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Arnavutköy: Tekin Aras

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Bağcılar: Cem Kılıç

HATAY ADAYINDA DEĞIŞIKLIK YOK

Öte yandan CHP MYK’de tartışılması beklenen Lütfü Savaş ismi üzerinde ciddi oranda bir tartışma yaşanmadığı savunuldu. Savaş’ın adaylığının ardından gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinden de Lütfü Savaş isminin çıktığını ifade eden parti kurmayları, “Hatay’da Lütfü Savaş ile devam edilecek” dedi.

Hatay ile ilgili bir kararın bugün belli olmayacağı ve Genel Başkan Özgür Özel'in konuya ilişkin olarak yetki alabileceği belirtildi.

ÇANKAYA'DA TAŞDELEN DÖNEMİ BİTTİ

Ankara'da, CHP'nin kalesi konumundaki Çankaya ilçesinde aday olacak isim belli oldu.

İki dönem boyunca Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Alper Taşdelen'in dönemi sona erdi.

Onun yerine Çankaya'dan aday gösterilen isim ise Hüseyin Can Güner oldu.

Adana'da Seyhan belediye başkan adayı Oya Tekin, Yüreğir'de Nurettin Tanış, Çukurova'da ise Emrah Kozay aday olarak gösterildi. Aydın'da Didim adayı ise Hatice Gencay oldu. Sivas Divriği adayı Cihan Deniz Akbaş olarak belirlendi.

4 ilin belirlenen başkan adayı ise şöyle:

Kayseri: Murat Molu

Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

Ordu: Zekai Sana

Malatya: Veli Ağbaba