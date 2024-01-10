CHP PM'den Erdal Beşikçioğlu'na onay çıktı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 21:53

Güncelleme: 10.01.2024 - 21:53

200’ün üzerinde il ve ilçede belediye başkan adaylarını açıklamak üzere bugün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Ankara’nın Etimesgut ilçesinde belediye başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nu gündemine aldı.

Edinilen bilgiye göre, Beşikçioğlu ile ilgili karar MYK’da herhangi bir itiraz olmadan kabul edildi ve Parti Meclisi’ne (PM) sunulacak aday listesinde yer aldı. Ancak MYK toplantısı sırasında Beşikçioğlu ile ilgili kararın kamuoyunun gündemine yansıması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu karara itiraz ettiği iddiaları da gündeme gelmişti.

YAVAŞ'IN İSTEĞİ ÖZARSLAN

T24'te yer alan habere göre, Etimesgut ilçesinde İYİ Parti seçmenini de kazanabilmek için İYİ Parti’den istifa eden Mesut Özarslan’ı aday göstermek isteyen Yavaş, bu isteğinin kabul edilmemesi üzerine de parti yönetimine tepki gösterdi. Gölbaşı ilçesinde de eski MHP’li Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nı aday göstermek isteyen Yavaş’ın bunun üzerine Gölbaşı’nın da açıklanmamasını istediği iddia edilirken, Yavaş’ın adaylıktan çekilebileceği iddiaları da gündeme geldi. Bu arada Etimesgut ilçe örgütünden de tepkilerin geldiği öğrenilirken, 16.00’da başlaması planlanan PM toplantısı birkaç kez ertelendi.

YAVAŞ'I İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

İtirazların artması üzerine Genel Merkez yönetimi Mansur Yavaş’ı ikna etmek için görüşme trafiği başlattı. MYK toplantısı 19.45’te sona ererken Özgür Özel’in de Mansur Yavaş’ı ikna ettikten sonra Beşikçioğlu kararını PM’ye getirebileceklerini ifade ettiği öğrenildi. Bu arada MYK toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Özel, Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya, “Ben bu fikrimi ilk paylaştığımda Mansur Bey’in hoşuna gitmişti, halen de daha hoşuna gideceğini düşünüyorum. Etimesgut’la ilgili belki başka bir şey olabilir. Mansur Bey’in de gücüne güç katacaktır, orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz” yanıtını verdi.

ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ

Edinilen son bilgiye göre, CHP MYK'dan sonra, PM'den de Beşikçioğlu'nun adaylığına onay çıktı. Beşikçioğlu'nun adaylığı PM'nin onayıyla kesinleşti.