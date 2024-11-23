CHP program için sahaya inecek

Yayınlanma: 23.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.11.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti meclisi (PM) üyeleriyle partisinin yeni program çalışmalarını değerlendirdi. Bu kapsamda PM üyelerinin gelecek haftadan il danışma kurulu toplantılarına katılarak parti üyelerinin program için fikirlerini almaya başlayacağı öğrenildi. Milletvekilleri ve PM üyelerinin saha çalışmalarından hazırlayacağı raporların da ilk taslaklarının 10 Aralık’a kadar oluşturulacağı kaydedildi.

Toplantıda partinin saha çalışmalarını özellikle ekonomi gündemi üzerinden sürdüreceğini söyleyen CHP lideri Özel’in “Ekonomi ekibimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Böylece yerelin taleplerine topluyoruz. Halkın sıkıntılarına odaklanıyoruz. Sokakta görülen bir erken seçim talebi var. Bu talebi gezilerle daha görünür kılmaya devam edeceğiz” dediği öğrenildi. Esenyurt’ta sürdürülen nöbetle ilgili daha önce aldıkları kararlarla ilgili PM’yi bilgilendirdiği aktarılan Özel’in “Esenyurt’taki direncimiz devam edecek” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

‘DESTEK YURTDIŞI İÇİN’

Özel’in MİT Başkanı İbrahim Kalın’la yaptığı görüşmeye ilişkin PM üyeleri, “Partiye kimin alınacağına MİT karar verecek değil. Ancak yurtdışı ülkelerde, iyi niyetli görünüp partiye sızmalar denenebiliyor” bilgisini paylaştı.