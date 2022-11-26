CHP raporunda seçim güvenliği vurgusu: 'Bütün sandıklarda varız'

Erken seçim tartışmaları sürerken CHP’den “Seçime hazırız” açıklaması geldi. Parti meclisine sunulacak rapora ilişkin bilgi veren CHP’li Salıcı, “180 bin sandık üzerinden çalışma yaptık. Görevlileri atadık” dedi. Salıcı, 3 milyon haneyi ziyaret ettiklerini de söyledi.

Sarp Sağkal
26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00
CHP raporunda seçim güvenliği vurgusu: 'Bütün sandıklarda varız'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, erken seçim tartışmaları yaşanırken partisinin yarın toplanacak parti meclisine (PM) sunulan MYK raporunda örgüt çalışmalarına ve seçim güvenliği hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi. 

“CHP örgütleri seçime hazır” vurgusu yapan Salıcı, “2018’de düzenlenen genel seçimlerde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oluşturulan 180 bin sandık baz alınarak başlattığımız sandık sorumlusu atama çalışmaları kapsamında, örgütümüz tarafından sandıkların tamamına görevli ataması yapılmıştır. Görevli olarak ataması yapılan kişilerin yerlerine de sandıkların önemli kısmında yedek görevli ataması yapılmaya devam edilmektedir” dedi. 

(Oğuz Kaan Salıcı)

DÖRT BAŞLIKTA ÇALIŞMA

Salıcı, bu kapsamda il bazında kontrollerin de yapıldığını aktardı. Altılı masanın seçim güvenliği komisyonunun da çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Salıcı, “Komisyon çalışmalarına; seçim öncesi, seçim takvimi boyunca, seçim günü ve seçim sonrası yapılacak çalışmalar olmak üzere dört başlıkta devam etmektedir” dedi.

Ayrıca parti örgütlerinin de sahada olduğunu kaydeden Salıcı, “Öbek örgütlenmesi ve hane ziyareti çalışması kapsamında, 14 Kasım 2022 itibarıyla 3 milyon 370 bin 918 hane ziyaret edilmiştir” ifadelerini kullandı.


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