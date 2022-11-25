CHP İl Başkanı Bektaş'tan Konya barınağı tepkisi: "Buradaki görüntüler o kadar sıradanlaşmış ki izleyen onlarca insan görüyorsunuz"
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler büyük tepki topladı. Barınağın önünde konuşan CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, " Buradan, Sayın Uğur İbrahim Altay şahsında büyükşehir belediyesi yetkililerini uyarıyoruz. İki tane köpek katili tutuklamakla, alt seviye bir müdürü görevden almakla bu iş çözülmez. Buradaki görüntüler o kadar sıradanlaşmış ki izleyen onlarca insan görüyorsunuz. Demek ki buranın bir rutini haline gelmiş. Bu vaka sıradanlaşmış bir hale gelmiş. Buna göz yuman aracı olan kim varsa tamamına müdahale edilmeli" dedi.
Konya’nın Meram ilçesi Sefaköy Mahallesi’nde bulunan bir barınakta çalışan görevlinin bir köpeği kürekle öldürdüğü görüntüler büyük tepki topladı. İkiz görevlinin gün içerisinde tutuklandığı bildirildi.
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, DEVA Partisi İl Başkanı Seyit Karaca ve partililerle birlikte bugün Konya Büyükşehir Belediyesi barınağının önüne giderek basın açıklaması yaptı.
Barış Bektaş şunları söyledi:
"BELEDİYE ŞEFFAF BİR SÜREÇ YÜRÜTMÜYOR"
- Sevgili yurttaşlarımız, şu an Konya ili Meram ilçesine bağlı Sefaköy mahallesinde büyükşehir belediyesine bağlı barınağa giden yolda emniyet çevirmesinin önündeyiz. Gençlik Kolları Başkanımız Gençosman Killik yanımızda, DEVA Partisi İl Başkanı Seyit Karaca aramızda, partili diğer üyelerimiz burada. İçeriye, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelip, alınmayan hayvan hakları savunucuları var. Bu ağzı dili olmayan zavallı hayvanları savunmak için, onların sözcüsü olmak için gelen hayvanseverlere teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Dün gece sosyal medyaya düşen vahim olay neticesi sabah erken saatlerinde buraya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından burada şeffaf bir süreç yürütülmediğini görüyoruz. Belediye, Türkiye’de bizleri her zaman kötülüklerden koruyan emniyet teşkilatımızı burada bir bariyer olarak kullanarak, bu memleketin çocuğu olan asker ve polisin arkasına sığınıyor.
"BİR MÜDÜR GÖREVDEN ALINARAK BU İŞ ÇÖZÜLMEZ"
- Buradan, Sayın Uğur İbrahim Altay şahsında büyükşehir belediyesi yetkililerini uyarıyoruz. İki tane köpek katili tutuklamakla, alt seviye bir müdürü görevden almakla bu iş çözülmez. Buradaki görüntüler o kadar sıradanlaşmış ki hayvan katliamı, izleyen onlarca insan görüyorsunuz. Demek ki buranın bir rutini haline gelmiş. Bu vaka sıradanlaşmış bir hale gelmiş. Buna göz yuman aracı olan kim varsa tamamına müdahale edilmeli. Bugün, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele günü bugün ama üzülerek görüyoruz ki tüm dezavantajlı kesimler; çocuklar, kadınlar, ağaçlar ve hayvanlar adeta modernize edilmiş hapishanelerde şiddete uğrayan tutsaklara dönüşmüş durumda.
BELEDİYEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan ilk açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.
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