CHP Konak Kadın Kolları Başkanı Serhadbeyli hayatını kaybetti

25 Kasım 2022 Cuma, 17:32

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir ayağında uzun yıllardır görev yapan Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyli hayatını kaybetti. Serhadbeyli akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Serhadbeyli'nin ölümünü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur duyurdu.

Batur ''CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanımız ve Konak Belediyesi Meclis Üyemiz, değerli yol arkadaşımız, sevgili dostumuz, kardeşimiz Nurten Serhadbeyi'ni kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Serhadbeyi’ne Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.

CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanımız ve Konak Belediyesi Meclis Üyemiz, değerli yol arkadaşımız, sevgili dostumuz, kardeşimiz Nurten Serhadbeyi'ni kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Serhadbeyi’ne Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/O3I3cdnDCc — ABDÜL BATUR (@BASKANBATUR) November 25, 2022

ÖZKAN: ACIMIZ BÜYÜK

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise "Çok üzüldüm. Hepimizde emeği var. Konak İlçe Kadın Kolu Başkanımız Nurten Serhadbeyi'ni kaybettik. Acımız büyük. Büyük CHP ailemizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.