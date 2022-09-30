CHP Rize İl Başkanlığı Çay Kanunu'nu protesto etti

30 Eylül 2022 Cuma, 11:12

CHP Rize İl Başkanlığı, AKP hükümetinin komisyon görüşmeleri ertelenen Çay Kanunu Teklifi’ni 1 Ekim tarihinde açılacak olan TBMM’de yeniden gündeme getirme kararına karşı 12 ilçede protesto eylemleri düzenleyeceğini açıklamıştı.

CHP Rize İl Başkanlığı, dün şehir merkezinde düzenlediği eylemin ardından protestosunu bugün Çayeli ilçesinde sürdürdü.

CHP’LİLERDEN POLİSLERE TEPKİ

Çay üreticileri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, CHP Rize İl Başkanlığı’nın "Çayımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz” çağrısıyla bugün Çayeli’ndeki Mesut Yılmaz Parkı’nda bir araya gelerek AKP’nin Çay Kanunu’nu yeniden gündeme getirme kararını protesto etti.

AKP’li olduğu öne sürülen bir kişi, basın açıklamasını okuduğu sırada CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz’e sözlü müdahalede bulundu. CHP Rize İl Gençlik Kolları Başkanı Muharrem Diler, sözlü müdahalede bulunan yurttaşa “Sizin derdiniz eylemi provoke etmek” diyerek tepki gösterdi.

Basın açıklamasına destek veren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, basın açıklamasına müdahale eden yurttaşı alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Oluşan tepkilerin ardından alanda bulunan polisler, basın açıklamasına sözlü müdahalede bulunan yurttaşı olay yerinden uzaklaştırdı. Muharrem Diler, polislere de tepki göstererek, “Siz, bu yurttaşın bizi provoke etmesine göz göre göre izin verdiniz” dedi.

Saltuk Deniz, alanda yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından, “Arkadaşlar, biz buraya demokratik hakkımızı kullanmaya geldik. Biz, bu tür baskılardan ne yılarız ne kimseden çekiniriz ne kimseden de korkarız. Türkiye’nin her yerine gider fikrimizi açıklarız. Kimseden korkacak halimiz yok. Buraya gelip buralarda provokasyon yapmanıza gerek yok. Gelirsiniz, herkes fikrini söyler, siz de fikrinizi söyler gidersiniz, ne var bunda” diye konuştu.