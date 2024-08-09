CHP, Roblox’a erişim engeli sonrası tarikatlardaki vahim olayları hatırlattı: 'Çocukları alet etmeyin'

Sosyal medya platformu Instagram’ın ardından önceki gün bilgisayar oyunu Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişime kapatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, engelin gerekçesi olarak “Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması”nı gösterdi. Ancak Roblox’a hızla erişim engeli getiren iktidar, tarikatların çocuk istismarıyla gündeme geldiğinde bu kadar hızlı davranmadı.

Emirhan Çoban
Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00
CHP, Roblox’a erişim engeli sonrası tarikatlardaki vahim olayları hatırlattı: 'Çocukları alet etmeyin'
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Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, “Elbette bizler de çocuk istismarına karşıyız. Bizim tepki gösterdiğimiz durum Erdoğan’ın yaklaşım ve tutumudur” dedi.

Nazlıaka sözlerine şöyle devam etti: “Onlarca çocuğun cinsel istismara uğradığı Ensar Vakfı ile bağını koparmayan, cemaat ve tarikatlara çocukları teslim eden bu düzende iktidar samimi değildir” ifadelerini kullandı.

YASAKÇI ZİHNİYET

Nazlıka şöyle konuştu: “Bu ülkede çocuklara tecavüz için ‘Bir kereden bir şey olmaz’ demişlerdi.

Bir mücadele olsaydı 20 yılda yaşanan vahim olaylar gerçekleşmezdi. Kamuoyunda çocuğun istismarcısı ile evlendirilmesinin önünü açacak yasa tartıştırılmazdı. AKP’li bakanlar çıkıp da çocuğun rızasından bahsetmezdi. Samimi olsalardı, çocuğun beyanı esas alınır, delil arayışına düşülmezdi. Yasakçı zihniyetinize çocukları alet etmeyin.”


Aile ve Sosyal Hizmetler haberleri AHİM haberleri AKP haberleri

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