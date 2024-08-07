Mustafa Sarıgül’den ‘Roblox’ tepkisi: ‘Böyle zor olmuyor mu?’

CHP milletvekili Sarıgül Roblox’a getirilen erişim engeline sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 20:42
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Roblox’un erişime kapatılmasına tepki gösterdi.

Videolu paylaşım yapan Sarıgül “Direk şarteli indirin böyle tek tek kapamak zor olmuyor mu?” ifadelerini kullandı.


roblox haberleri erişim haberleri Mustafa Sarıgül haberleri

İlgili Haberler

Roblox nedir? Roblox Türkiye'de neden yasaklandı?

Roblox nedir? Roblox Türkiye'de neden yasaklandı?
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Roblox' tepkisi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Roblox' tepkisi
Roblox’a erişim engeli getirildi

Roblox’a erişim engeli getirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler