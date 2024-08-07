Mustafa Sarıgül’den ‘Roblox’ tepkisi: ‘Böyle zor olmuyor mu?’
CHP milletvekili Sarıgül Roblox’a getirilen erişim engeline sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Roblox’un erişime kapatılmasına tepki gösterdi.
Videolu paylaşım yapan Sarıgül “Direk şarteli indirin böyle tek tek kapamak zor olmuyor mu?” ifadelerini kullandı.
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