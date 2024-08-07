Ekrem İmamoğlu'ndan 'Roblox' tepkisi

Yayınlanma: 07.08.2024 - 19:51

Güncelleme: 07.08.2024 - 19:51

Instagram'a erişim engelinin ardından 15 milyondan fazla oyuncunun kayıtlı olduğu bilinen Roblox’a da Türkiye’de erişim engeli getirildi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu uygulanan erişim engeline tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar" dedi.

İmamoğlu X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu #Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar."