CHP, sahada kalmaya devam edecek

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Özel kurmaylarıyla İzmir mitingi sonrası sürdürülecek miting programlarını ele aldı. Partinin erken seçim ve tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük talebiyle yaptığı mitinglerin devam edeceğini vurgulayan CHP kurmayları, bu kapsamda yarın 20.30’da Pendik’te olacaklarını belirtti.

“Her hafta İstanbul’un bir ilçesindeki mitinglerimiz de devam edecek” diyen kurmaylar; 25 Mayıs’ta Bursa’da, 31 Mayıs’ta Düzce’de, 1 Haziran’da da Antalya’da olacaklarını aktardı. İmamoğlu’nun özgürlüğü için yürütülen imza kampanyasına da değinen partililer, kampanyanın bundan sonra yeni bir boyuta taşınacağını aktardı.

Bu kapsamda örgütlere görevlendirme yapıldığını aktaran kurmaylar “Şu ana kadar standlarla; il ve ilçe başkanlıklarımızda kurduğumuz masalarla imza topluyorduk. Şimdi doğrudan vatandaşlarımızın ayağına gideceğiz. Ev ziyaretleri, mahalle ziyaretleri yapacağız. Her yerde onlarla buluşacağız” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN KOMİSYON ÇAĞRISI

Öte yandan kurmaylar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni çözüm süreciyle ilgili komisyon kurma önerisini de değerlendirdi. CHP’nin sürecin başından beri Meclis’te yürütülmesi gerektiğini söylediğini anımsatan CHP’liler “Biz samimi bir çabada, Meclis’te üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz. Devlet Bey bu çağrıyı daha yeni yapıyor. Sürecin başından beri şeffaf ve Meclis’te olması gerekirdi. Biz yine samimiyetle katkı vermeye çalışacağız. Ancak cumhurbaşkanı adayımız ‘suç örgütü lideri’ denilerek tutuklanırken, Esenyurt ve Şişli’ye kayyumlar sürerken; gençler, siyasetçiler hapse atılmışken iktidarın samimiyetini sorgulamaya devam ediyoruz. Sürecin iktidarın seçim yatırımı olduğuna dair kaygımızı koruyoruz” diye konuştu.