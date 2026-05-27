CHP Sakarya il ve ilçe örgütleri Kılıçdaroğlu ekibine karşı tek ses

CHP kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararıyla partinin yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin parti merkezine polis zoruyla girmesinin yankıları sürüyor.

CHP Sakarya İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu olaylara tepki gösterdi.

“KÂĞIT ÜZERİNDE ALACAĞINIZ ‘BUTLAN’ KARARLAR…”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“CHP Genel Merkezi imzasıyla, örgütümüzü aba altından sopa göstererek tehdit etme cüretini sergileyen bir acziyet vesikası tarafımıza gönderilmiştir.

Bilinmelidir ki, bayram arefesinde, tarihin en karanlık ve siyasallaşmış yargı operasyonlarından birine sırtını dayayarak, partimizin baba ocağına, asırlık çınarın kalbine çevik kuvvetlerle girenlerin, bize birlik, dayanışma ve parti kültürü dersi vermesi en hafif tabirle hadsizliktir. Sizin o koltuklarda oturmanızı sağlayan gayrimeşru kararların ve şahsi hırslarınızın, gecesini gündüzüne katan fedakâr örgütümüz nezdinde hiçbir hükmü yoktur. Kâğıt üzerinde alacağınız "butlan" kararlar, bu partinin cefakâr tabanının ve örgütlerinin vicdanında koca bir hiçtir!

“PARTİMİZİN ONURUNU KAMUOYUNDA EN AĞIR ŞEKİLDE TARTIŞMAYA AÇANLARDIR”

Bize sözde tüzükten, disiplinden ve parti kültüründen bahsedenler, gerçekte parti kültürünü yok edenler; partimizi iktidarın operasyonlarına alet edip bu tarihi kara lekeyi alınlarımıza sürenlerin ta kendileridir! Partiyi kamuoyunda tartıştırmayın diyerek iktidar ağzıyla sansür sopası sallayanlar, kurucu iradenin karargâhını polis ablukasına aldırarak partimizin onurunu kamuoyunda en ağır şekilde tartışmaya açanlardır.

Madem tüzüğe ve kurallara bu kadar sadıksınız, işinize gelen maddeleri bir tehdit unsuru olarak kullanmayı bırakın ve tüzüğün emrettiği partiyi kurultaya götürme yükümlülüğünüzü yerine getirin! Tüzük, sadece işgal ettiğiniz koltukları korumak için kullanacağınız bir kalkan değil, uyulması gereken emredici bir hukuk metnidir. Hodri meydan!

“LİDERİMİZ SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'DİR”

Bizim irademiz, siyasallaşmış mahkeme salonlarında değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay sandıklarında tecelli etmiştir. Bu örgütün vicdanındaki ve tüzüğümüzdeki yegâne meşru lideri, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Kurulan tüm kumpaslara, savrulan tüm tehditlere ve oynanan tüm oyunlara inat, Sayın Özgür Özel'in her şartta, her koşulda ve sonuna kadar yanındayız! Onunla omuz omuza yürümekten bir an bile geri durmayacağız.

“ANADOLU'NUN DİRENİŞÇİ RUHUNA ASLA TESİR EDEMEYECEKSİNİZ”

Bizi yasal süreçlerle, ihraçlarla ve disiplin kurullarıyla korkutacağınızı sanıyorsanız, tarihi bir yanılgı içindesiniz. Biz gücümüzü saray koridorlarından, vesayet odaklarından veya çevik kuvvet kalkanlarından değil, doğrudan doğruya Kuvayımilliye ruhundan alıyoruz. İktidarın gölgesinde, butlan kararlarıyla oturduğunuz o koltuklardan, partinin gerçek sahiplerine ve Anadolu'nun direnişçi ruhuna asla tesir edemeyeceksiniz."