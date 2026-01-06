Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP Samsun İl Başkanı'ndan yurttaşa 'AKP' uyarısı: 'İradeniz dışında bir siyasi partiye üye yapılmış olabilirsiniz'

6.01.2026 17:14:00
CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, AKP’nin Samsun’da geçen yıl 21 bin yeni üye kazandığı iddiasının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, yurttaşlara e-Devlet üzerinden parti üyeliklerini kontrol etme çağrısında bulundu.

AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun'da 2025 yılında partilerine kaydettikleri yeni üye kaydının 21 bin 654 olduğunu açıkladı. CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ ise AKP'nin açıkladığı rakamın şüpheli olduğunu söyledi.

Mehmet Özdağ, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, aylardır Samsun’un 17 ilçesinde saha çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, "Bizim sokakta gördüğümüz tablo, AK Parti’nin açıkladığı rakamlarla taban tabana zıttır" dedi.

YURTTAŞLARA 'E-DEVLET'TEN KONTROL EDİN' ÇAĞRISI

Geçmişte kamuoyuna yansıyan “habersiz üyelik” iddialarını da hatırlatan Özdağ, "İradeniz dışında bir siyasi partiye üye yapılmış olabilirsiniz. Vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden ’Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama’ ekranından üyelik durumlarını kontrol etmelerini istiyoruz. İradeniz dışında bir siyasi partiye üye yapılmış olabilirsiniz. Herkes iradesine sahip çıkmalıdır" çağrısında bulundu.

Özdağ, AKP İl Başkanı Köse’ye çağrıda bulunarak, “Madem bu kadar güçlüsünüz, Samsun’da en yüksek oy aldığınız ilçe ya da mahallede birlikte pazara gidelim, vatandaşa AKP’yi soralım. Erken seçim çağrımıza destek verin. Gerçek rakamlar mı, yoksa sokak mı doğru; Samsun halkı karar versin” dedi.

PARTİYE ÜYE OLMAYA ÇAĞIRDI: CHP İKTİDARA HAZIR

“Cumhuriyet Halk Partisi, ‘Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye’ hedefiyle Samsun’u ve ülkemizi halktan yana, adaletle ve liyakatle yönetmeye hazırdır” diyerek yurttaşları CHP’ye üye olmaya davet eden Özdağ, sözlerine şöyle devam etti: 

"Bizim rotamız bellidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in dediği gibi 'Karıncanın kardeşi var, onun adı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir'. Bizim rotamız; alın teriyle geçinen emekçiler, insanca yaşamak isteyen emekliler, geleceğini bu topraklarda kurmaya çalışan gençler, eşitlik mücadelesi veren kadınlar, borç batağındaki çiftçiler ve vatanı için canını ortaya koyan güvenlik güçlerimizdir."

Siyasi parti üyeliği sorgulamak için 

