CHP Samsun İl Başkanı Özdağ: ‘AKP sebep, boykot sonuç’

Yayınlanma: 04.04.2025 - 14:35

Güncelleme: 04.04.2025 - 14:35

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, basına yaptığı yazılı açıklamada 19 Mart’tan bu yana yaşananların sorumlusunun AKP İktidarı olduğuna işaret ederek “Halkı fakirleştiren, toplumu patlama noktasına getiren AKP’nin baskıcı zulüm politikalarıdır. Yani AKP sebep, Boykot sonuçtur” dedi.

CHP’nin boykot çağrıları karşısında suskun kalan ya da AKP’den yana tutum sergileyen Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarına seslenen CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, “Türkiye’de özel sektörün önemli bir temsilcisi TÜSİAD’ın Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olan kişiler, Hazine Bakanı tarafından bizzat davet edilmelerine rağmen yurtdışına çıkış yasakları nedeniyle uluslararası sermaye grubunun toplantısına katılamıyorlarsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımızın buna da itiraz etmesi gerekmez mi” diye sordu.

‘BOYKOT ÇAĞRISINDA MİLLİ EKONOMİYE KARŞI BİR DURUŞ YOK’

Özdağ, yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“TÜSİAD Başkanının yurtdışına çıkamaması, uluslararası ortaklıkları olan iş dünyası ile hükümet arasındaki ilişkilerin ne hale geldiğini gösteriyor. TÜSİAD Başkanının yurtdışına çıkış yasağı alması, uluslararası yatırımcılar açısından bir belirsizlik ve siyasi risk algısı oluşturmaz mı? Bu da özel sektörün yatırım kararlarını gözden geçirmesine ve belirsizlik nedeniyle yeni yatırımların iptal olmasına yol açmaz mı? Cumhuriyet Halk Partisi olarak gençlerin, dar gelirli halkımızın sesi oluyoruz.

Devlet olanaklarıyla palazlanan, gelirlerinden AKP’nin toplumu fakirleştiren, baskıcı, zulüm siyasetini finansmanını sağlayan şirketleri boykot etmek en doğal ve anayasal hakkımızdır. Partimizin boykot çağrısı halka yanlış, eksik, taraflı yayın yapan medya kuruluşlarını da kapsıyor. Partimizin boykot çağrısında haksız rekabete karşı bir duyarlılık vardır, yanıltıcı bilgi veren medya kuruluşlarını doğru yayıncılığa teşvik vardır. Boykot çağrımız tehdit, zorlama ve şiddet içermez. Partimizin yaptığı boykot çağrısında milli ekonomiye karşı bir duruş söz konusu değildir.”

‘AKP SEBEP, BOYKOT SONUÇ’

Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ şeklindeki sözünü de anımsatarak “Yıllarca bu sözü tekrarladı durdu. Nas’tan söz etti. Şimdi durum ortada. Bu nedenle diyorum ki, AKP sebep, boykot sonuçtur. AKP’nin neden olduğu bu sonuçtan bir an önce kurtulmak için yüreği cumhuriyetten, demokrasiden ve adaletten yana atan on milyonlarca vatan severi, kendisini milli iradenin öznesi sayan herkesi; Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması, demokratik, adil, ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulması için imza kampanyamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.