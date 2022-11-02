CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek: Hızlı trenin projesi hazır değil
CHP Samsun Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Kemal Zeybek, 2023 yılında hizmete gireceği vaadine karşın ‘Samsun Hızlı Tren Hattı’nın henüz projesinin dahi hazırlanmadığını söyledi.
AKP iktidarının 2018 seçimleri öncesi 2016 yılında projenin bittiğini ve Samsun Ankara Hızlı Tren için çalışmalara başlanacağını vadettiğini anımsatan Zeybek, “Geçtiğimiz aylarda projenin akıbetini Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürüne sözlü olarak sorduğumda bana kâğıt üzerinde dahi proje olmadığını söylediler. Ayrıca ‘Samsun Ankara Hızlı Tren Hattı’nı yazılı olarak sormama rağmen üzerinden aylar geçti ama halen bir cevap dahi veremediler. Sadece tek söylenen şey yapılacak vaadi” dedi.
‘ALAY EDİYORLAR’
Samsun Ankara Hızlı Tren hattıyla ilgili bir proje dahi olmamasının vatandaşlarla alay etmek olduğunu kaydeden Zeybek, “2 kâğıt üzerinde dahi olmadığını itiraf ettikleri projenin halen şu zaman yapılacağı yönünde yalan söylüyorlar” diye konuştu.
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