17 Eylül 2022 Cumartesi, 16:08

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yüksek hızlı tren biletlerine zam yapıldı. Ankra-İstanbul arası yüksek hızlı tren fiyatları yapılan son zamla 215 liraya çıktı. Ocak ayında yht biletleri 84 liraya alınabiliyordu. 3 ayda bir gelen zamlarla biletler 215 liraya kadar yükseldi.