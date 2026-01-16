CHP, Şırnak Üniversitesi Rektörü'nü Bakan Tekin'e sordu: 'Açığa alınması gerekmez mi?'

"Adrese teslim" kadro ilanları, akraba ilişkileri ve tartışmalı atamalarla akademinin düştüğü halin son dönemde önde gelen örneklerinden biri olan Şırnak Üniversitesi'nde yaşanan skandallar Meclis gündemine taşındı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın tarafından hazırlanan soru önergesinde Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'la ilgili dile getirilen iddialar şu şekilde ifade edildi:

"Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’la ilgili usulsüzlük iddiaları uzun zamandır basın ve medya kuruluşları tarafından dile getirilmektedir. Basına yansıyan en son iddiaya göre Rektör Alkış sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 31 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan öğretim üyesi ve öğretim elemanı alım ilanlarında kadroya kimlerin alınacağını önceden duyurmuş; henüz ilan Resmi Gazete’ yayımlanmadan on farklı kadroya alınacak isimleri tek tek saymıştır. Ayrıca, akademik atamalarda liyakatin değil, kendisine gösterilen "tam itaat" ve "sadakatin" dikkate alınacağını belirtmiş; Şırnak Üniversitesi’nde yapılacak tüm atama ve yükseltmelerin kendi rızası doğrultusunda yapılacağını söylemiştir.

Rektör Alkış daha önce de benzer bir iddia ile gündeme gelmişti. Rektör’ün kardeşi Abdullah Alkış, üniversitenin açtığı bir kişilik personel ilanının kendisi için hazırlandığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İddialar doğru ise bu durum her şeyden önce Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Ayrıca 30449 sayılı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3’üncü Maddesi’ne göre şahıslara özel ilan açılamayacağı da belirtilmektedir."

TEKİN'DEN YANIT BEKLEYEN SORULAR

CHP'li Taşkın'ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlaması istemiyle sunduğu önergesinde Tekin'e şu soruları yöneltti:

-Basına yansıyan söz konusu iddialara yönelik ne gibi bir işlem başlatılmıştır? Şırnak Üniversitesi Rektörü hakkında soruşturma açılmış mıdır?

-YÖK, Şırnak Üniversitesi’nde görevli akademik ve idari personelin söz konusu durumla ilgili görüşlerini almayı düşünüyor mu?

-Söz konusu iddiaların ciddiliği, Şırnak Üniversitesi’nin açtığı ve 31 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kadro ilanlarını şaibeli duruma getirmektedir. YÖK bu kadro ilanlarını iptal etmeyi düşünüyor mu?

-Söz konusu iddialar netlik kazanıncaya kadar Şırnak Üniversitesi Rektörü’nün açığa alınması gerekli değil midir?