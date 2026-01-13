Akademide liyakat gitti, 'sadakat' geldi: Şırnak Üniversitesi Rektörü’nden skandal itiraf!

Gündeme uzun süredir “adrese teslim kadro ilanları”, akraba ilişkileri ve tartışmalı atamalarla gelen Şırnak Üniversitesi, yeni bir skandalla yeniden kamuoyunun gündemine girdi.

Üniversitenin Rektörü Abdurrahim Alkış daha önce kardeşi Abdullah Alkış’ın, üniversitenin açtığı bir kişilik personel ilanının kendisi için hazırlandığını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla tartışmaların odağına oturmuştu. Söz konusu paylaşımda Abdullah Alkış, “Merak etmeyin bu sefer her şeyi düşündük” ifadelerini kullanmış, “Klimalı odam hazır, ilan prosedür çatlayın” sözleriyle ilanların kişiye özel hazırlandığını ima etmişti.

Bu olayın ardından Şırnak Üniversitesi’ndeki tuhaflıklar bununla da sınırlı kalmadı. Rektör Alkış, kendisine destek veren bazı sivil toplum kuruluşları için yemek organizasyonu düzenlemiş, bu organizasyonu duyuran kardeşi Abdullah Alkış ise ağabeyi için “başkomutan” ifadesini kullanmıştı.

Akademik kadro ilanlarının sık sık tartışma konusu olduğu üniversitede, Rektör Alkış’ın son sosyal medya paylaşımı bu iddiaları bir adım daha ileri taşıdı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın 30 Aralık 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında personele yönelik uyarılarda bulunarak akademik atamalarda "sadakat" kriterinden bahsetti.

"BU ÜNİVERSİTEDE ATAMALAR SADAKATE GÖRE VERİLİR"

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rektör Alkış, "Bu üniversitede atamalar, yükseltmeler ve akademik kadrolar gösterilen sadakate göre benim rızam doğrultusunda verilir" dedi.

Alkış paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu kurumda kimin hangi odada hangi cümleyi fısıldadığını bilmediğimi sananlar, kendi karanlıklarının içinde boğulacaktır. Aleyhimde haber yaptıranlar bu üniversitenin de bu ülkenin de kurallarını bilmeyen, düzenini anlayamayan ahmaklardır."

YÖK DESTEĞİ VURGUSU

Rektör Alkış, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu'nun desteğini aldığını iddia ederek, "Yaptığımız görüşmelerde bizzat bana 'İçinizdeki başıbozukların yaptırdığı haberlere takılma, Üniversitede kadronu kurmaya devam et; sana karşı gelen, huzurunu bozan kim varsa orada barındırma, ne istiyorsan onu yap, kalemlerini kır, üniversiteden at gitsin' dediler" şeklinde belirtti.

KADRO İLANLARI ÖNCEDEN AÇIKLANDI

Rektör Alkış, 31 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanacak öğretim üyesi ilanlarına kimin atanacağını önceden duyurdu. Paylaşımda 10 farklı kadro için isimler tek tek sayıldı ve "Tam itaatle ve sadakatle bana bağlı olanları ödüllendirip terfi ettireceğim gerçeğini yarın çıkacağımız bu yılın son Öğretim Üyesi ilanıyla bir kez daha görmenizi istiyorum" denildi.

“TAM BİR SUÇ İTİRAFIDIR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Selçuk Bayburtlu "Rektör son paylaşımında yalnızca Şırnak Üniversitesi'nin nasıl despotik ve hukuk tanımaz şekilde yönetildiğini göstermekle kalmayıp, ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, öğretim üyesi atama yönetmelikleri ve 'kişiye özel ilan'a karşı Danıştay ve YÖK tarafından alınan kararları da alenen ihlal eden ağır suçların işlendiğini gösteriyor" dedi.

Bayburtlu, "Rektör Abdurrahim Alkış'ın son sosyal medya paylaşımı, sadece bir 'uyarı' değil, tam bir suç itirafıdır" ifadelerini kullandı.

"ANAYASA'NIN EŞİTLİK İLKESİ İHLAL EDİLDİ"

Bayburtlu açıklamasında, "Rektör akademik atamaları 'sadakat' ve 'itaat' kriterleriyle dağıtırken, Anayasa'nın eşitlik ve liyakat ilkelerini alenen ihlal etmiştir. Rektör, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu hiçe sayıyor ve Danıştay'ın hukuksuz kişiye özel ilanları iptal eden onlarca kararını, içtihadını çiğniyor" şeklinde konuştu.

DENETLEME KURULU'NA ÇAĞRI!

Bayburtlu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığını devreye sokarak Rektörün göreve başladığı tarihten bugüne kadar yıllardır ilana çıktığı tüm kişiye özel adrese teslim kadro ilanlarını, yaptığı hukuksuz atamaları, menfaat sağladığı kendisine biat eden kişileri soruşturması ve tüm hukuksuz atamaları iptali için karar vermesi gerekmektedir."

"MAHKEME KARARLARI UYGULANMIYOR"

Rektör Alkış'ın işlediği hukuksuzluklara karşı alınan mahkeme kararlarını "uyduruk" diyerek, yıllardır uygulamadığını itiraf ettiğini belirten Bayburtlu, "Rektör Abdurrahim Alkış yıllardır korkusuzca devlete, yargı organlarının verdiği kararlara, Anayasa'ya ve kanunlara meydan okumaktadır. Rektör bu gücü mensubu olduğu gayrihukuki yapılardan ve YÖK Başkanlığından aldığı gerçeği açıkça görülmektedir" dedi.

"Hiçbir Rektör, hiçbir üniversite yöneticisi, hiçbir idari otorite kendisini Anayasa'dan, kanunlardan ve mahkeme kararlarından üstün göremez" diyen Bayburtlu, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.