CHP, sokak hayvanları tartışmasına karşı 2019’da hazırlanan raporu işaret etti: 'Yaşam hakkı' vurgusu

İktidarın sokak hayvanlarıyla ilgili Meclis’e getirmeyi planladığı yasa teklifi tartışılırken CHP lideri Özgür Özel, 2019’da tüm partilerin uzlaşısıyla hazırlanan hayvan hakları raporunu hatırlattı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00
CHP, sokak hayvanları tartışmasına karşı 2019’da hazırlanan raporu işaret etti: 'Yaşam hakkı' vurgusu
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Söz konusu raporun sunuşunu yazan AKP’li komisyon başkanı Mustafa Yel’in “İnsanın, hiçbir gerekçeyle bir türü ortadan kaldırma kararına ya da yetkisine sahip olmadığı kabul edilmelidir” yorumunu yaptığı görüldü.

Raporda “Yaşam hakkı” vurgulu çözüm önerileri şöyle sıralandı:

FON KURULMALI

  • Hayvanların can taşıdıkları ve duygulu varlıklar oldukları göz önüne alınarak, kendine özgü yapısı içinde değerlendirilmelidir.
  • Belediyelere, hayvanların korunmasına yönelik bütçe ayrılmalı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yerel yönetimlere yönelik desteğin kapsamı ve miktarı genişletilmelidir.
  • Yerel yönetimler hazırladıkları hayvanlarla ilgili çalışmalar konusunda bakanlığa bilgi vermeli.
  • Hayvanlara yönelik bir hayvan neslini yok etme, hayvanı öldürme, hayvana acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve hayvan dövüştürme suç kapsamına alınmalı.
  • 5199 sayılı kanunda yer alan ev hayvanını terk etmek, hayvanı başıboş bırakmak gibi fiillere ilişkin idari para cezaları artırılmalı.
  • Hayvan hakları fonu kurulmalı.

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