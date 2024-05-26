CHP, sokak hayvanları tartışmasına karşı 2019’da hazırlanan raporu işaret etti: 'Yaşam hakkı' vurgusu

Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.05.2024 - 04:00

Söz konusu raporun sunuşunu yazan AKP’li komisyon başkanı Mustafa Yel’in “İnsanın, hiçbir gerekçeyle bir türü ortadan kaldırma kararına ya da yetkisine sahip olmadığı kabul edilmelidir” yorumunu yaptığı görüldü.

Raporda “Yaşam hakkı” vurgulu çözüm önerileri şöyle sıralandı:

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