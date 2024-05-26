CHP, sokak hayvanları tartışmasına karşı 2019’da hazırlanan raporu işaret etti: 'Yaşam hakkı' vurgusu
İktidarın sokak hayvanlarıyla ilgili Meclis’e getirmeyi planladığı yasa teklifi tartışılırken CHP lideri Özgür Özel, 2019’da tüm partilerin uzlaşısıyla hazırlanan hayvan hakları raporunu hatırlattı.
Söz konusu raporun sunuşunu yazan AKP’li komisyon başkanı Mustafa Yel’in “İnsanın, hiçbir gerekçeyle bir türü ortadan kaldırma kararına ya da yetkisine sahip olmadığı kabul edilmelidir” yorumunu yaptığı görüldü.
Raporda “Yaşam hakkı” vurgulu çözüm önerileri şöyle sıralandı:
FON KURULMALI
- Hayvanların can taşıdıkları ve duygulu varlıklar oldukları göz önüne alınarak, kendine özgü yapısı içinde değerlendirilmelidir.
- Belediyelere, hayvanların korunmasına yönelik bütçe ayrılmalı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yerel yönetimlere yönelik desteğin kapsamı ve miktarı genişletilmelidir.
- Yerel yönetimler hazırladıkları hayvanlarla ilgili çalışmalar konusunda bakanlığa bilgi vermeli.
- Hayvanlara yönelik bir hayvan neslini yok etme, hayvanı öldürme, hayvana acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve hayvan dövüştürme suç kapsamına alınmalı.
- 5199 sayılı kanunda yer alan ev hayvanını terk etmek, hayvanı başıboş bırakmak gibi fiillere ilişkin idari para cezaları artırılmalı.
- Hayvan hakları fonu kurulmalı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Katili en yakını çıktı!
- Oylar devam ederken yeni başkan belli oldu!
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
- 'O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?'
- 'Öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar'
- 'Bunlar depremlerini bekliyor'
- Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?
- Benzine indirim pompaya yansıdı
- 14 yaşındaki çocuğun düşümesine ilişkin görüntüler çıktı