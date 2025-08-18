CHP Sözcüsü Deniz Yücel: 86 milyonluk yoksullar ordusu yaratan iktidar, tarihin tozlu raflarında yerini alacak

CHP Sözcüsü Deniz Yücel partinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenliyor.

Yücel 17 Ağustos depremini hatırlatarak ''Tedbirsizlik ve depreme hazırlıksız olma hali son bulmadıkça, Binalar fenni kaidelere göre inşa edilmedikçe ve denetlenmedikçe, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle hareket edilmedikçe, Bundan sonra yaşanması muhtemel depremlerde de can kayıpları vermeye devam edeceğiz'' dedi.

Deniz Yücel'in açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

“Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın” derken hoşgörüyü, “İncinsen de incitme” derken insan olmayı öğütlemiş, 754 yıldır yolumuza ışık tutan Hacı Bektaş-ı Veli’yi ölüm yıldönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum.

Hacı Bektaş Veli’nin bir başka kıymetli öğüdü olan “bir olalım, iri olalım, diri olalım” sözünü dilinden düşürmeyenlerin 24 yılda ülkeyi getirdiği yer ne yazık ki uçurum…

Kara para aklayanıyla, mafyasıyla, uyuşturucu baronuyla, sahte diplomalılarla bir oldular, İşçinin, emekçinin alın terinin karşılığını yandaşa aktararak iri oldular,

Mühürsüz oy pusulalarıyla, geleceğin cumhurbaşkanını Silivri’de tutsak etmekle, haksız, hukuksuz, talimatlı yargılarıyla diri olacaklarını zannediyorlar. Ama olamayacaklar…

Millet iradesinin sandıkta tecelli ettiği ilk gün, tarih olacaklar… Bunu elbette en net bir şekilde mutfağın yangınından, sokağın isyanından biliyor ve görüyoruz.

İşçiyi, emekçiyi, emekliyi, çiftçiyi, esnafı, toplumun her kesimini bir kuru ekmeğe muhtaç bırakan AKP iktidarı, 86 milyonluk yoksullar ordusu yaratan iktidar olarak tarihin tozlu raflarında yerini alacaktır… Er ya da geç, korktukları bu sondan kaçamayacaklar.

Bakın, yılbaşından bu yana asgari ücrette Macaristan, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya’nın üzerindeydik. Ancak ocak ayında zammın verildiği gün 708 euro olan asgari ücretimiz, Temmuz’da ara zam yapılmaması kararı alan iktidar yüzünden, 558 euroya kadar gerileyerek bu dört ülkenin de gerisine düştü… Asgari ücretliye 22 bin 104 lirayı reva görüp “ara zammı aklınızdan bile geçirmeyin” diyenler o koltuklarda oturamaz!

Emekliye 16 bin 881 lirayı reva görüp insan onuruna yaraşır bir yaşam hakkı tanımayanlar o koltuklarda oturamaz! Açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 86 bin lirayken ve milyonlar açlık sınırı altında yaşıyorken o koltuklarda oturamazsınız. Türkiye Avrupa Ülkeleri arasında yüzde 45 ile gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülke konumundayken o koltuklarda oturamazsınız.

Kendi küçük sanal dünyasında yaşayan bir avuç kötüye karşı mücadelemiz güçlenerek devam ediyor. 19 Mart hukuk darbesinin ardından ortaya çıkan her yeni gelişme, yargıyı içine soktukları o kokuşmuş düzeni daha fazla açığa çıkarıyor. İktidarını ilelebet sürdürmek için her yolu mübah sayan bu çarpık anlayış tel tel dökülüyor...

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in geçtiğimiz hafta Genel Merkezimizde gerçekleştirdiği basın toplantısının yankıları sürüyor. Türkiye’nin gündemini belirleyen bu açıklamanın sonucunu hep birlikte gördük…

İBB Borsasının kilit isimlerinden Mücahit Birinci, yandaş medyayı adeta birbirine kattı. AKP nasıl savunma yapacağını bilemedi. Birkaç gün beklendi, ardından bu şahıs disipline sevk edildi. Bu arada bu şahıs “siz beni atamazsınız, ben istifa ederim” dedi ve AKP’den istifa etti.

''SANIYORLAR Kİ PEŞİNDEN GİTMEYECEĞİZ''

Sanıyorlar ki, istifa edince her şey unutulacak. Sanıyorlar ki CHP kadroları bu hukuksuzlukların, rezaletlerin peşinden gitmeyecek.

Yok öyle yağma... İBB Borsasının üzerine gideceğiz. Bakın birileri tarafından himaye edilmeden, birileri tarafından himaye görmeden bu işler yapılamaz. İBB borsası skandalıyla ilgili, Biri 3 hafta önce, diğeri geçtiğimiz hafta olmak üzere 2 kez HSK’ya başvuruda bulunduk. Somut olaylarla ilişkilendirilen delillerin de ibraz edildiği bu şikayetler hakkında HSK bugüne kadar ne yapmıştır?

''ARTIK KADIN SEÇMENLERE DİDİM'DE DENİZE BİKİNİYLE GİRMEMELERİ GEREKTİĞİNİ ANLATIR''

Bu arada Özlem Çerçioğlu'na da hayırlı olsun… Bir kadın olarak bundan sonra bu zihniyetin himayesinde siyaset yapacağını da yeri gelmişken hatırlatmakta fayda görüyoruz. Artık kadın seçmenlere Kuşadası’nda, Didim'de denize mayoyla, bikiniyle girmemeleri gerektiğini mi anlatır… Çine'ye gider kadınlara miras haklarının erkek kardeşlerininkinin yarısı kadar olduğunu mu anlatır bilmiyoruz… Ali Erbaş'a gelecek olursak ona önce medeni kanunu hatırlatalım. Sonra da Anayasayı... Anayasa Madde 136... "…Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir."''