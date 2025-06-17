CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den AKP Sözcüsü Çelik'e yanıt: 'Erdoğan’ın şahsi pozisyonunu aklamaya dönük bir telaş görülmektedir'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik "Dünya böyle bir durumda iken Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Çelik'e sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Yücel şunları yazdı:

"AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in bugün yaptığı açıklama, gerçeklerden kopuk bir algı yönetiminin, siyaset dışı kişiselleştirilmiş bir dilin ve en önemlisi iktidarın dış politikadaki iki yüzlülüğünün yeni bir örneğidir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in grup toplantımızda yaptığı değerlendirme, hem vicdanlı bir duruşun, hem de tutarlı ve ilkeli bir dış politika çağrısının ifadesidir.

Bu çağrıya verilen yanıt ise ne yazık ki, ya kasıtlı bir çarpıtma ya da uluslararası gelişmeleri anlamaktan uzak bir acziyetin ifadesidir.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın dış politika yürütme biçimini eleştirmenin savaş lobisine destek vermek olduğunu iddia etmek gerçekle bağını koparmaktan başka bir şey değildir. Asıl sorun, yıllardır Filistin halkının yaşadığı trajediye karşı iç politikada hamaset yapanların, dış politikada İsrail’le ticaret rekoru kırmasıdır. Gazze bombalanırken İsrail’le ekonomik ilişkilerini sürdüren bir yönetimin, Filistin hassasiyetinden söz etmesi artık inandırıcılığını yitirmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in sorduğu soruların yanıtı da buradadır: Bir yanda kamuoyuna “İsrail karşıtı” mesajlar verip diğer yanda İsrail ile ticarete devam etmek ikiyüzlülük değil de nedir?

Cumhurbaşkanlığı makamı; diplomasiyi kişisel ilişkilere indirgeyen, ilkeler yerine şahsi yakınlıkları önceleyen bir anlayışla yönetilemez. Bugün bölgemiz yangın yerine döndüyse bu sadece İsrail’in saldırgan politikalarının değil, aynı zamanda iktidarın yıllardır ilkesiz, tutarsız ve günü kurtarmaya dönük dış politika tercihlerinin sonucudur.

Sayın Çelik’in ifadelerinde Türkiye’nin çıkarlarını koruyan tutarlı bir dış politikadan çok, Erdoğan’ın şahsi pozisyonunu aklamaya dönük bir telaş görülmektedir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölgede kalıcı barış, uluslararası hukuk ve diplomatik çözümden yanayız. Bu ilkesel tutumumuzu da seçim meydanları için değil, her koşulda komşu halkların barış içerisinde yaşaması için savunmaya devam edeceğiz.

Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi: Filistin davası Erdoğan’ın iç siyasetteki çıkar aracı değildir."