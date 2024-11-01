CHP'li Ali Mahir Başarır'dan tarikat yurdunda çocukların darp edilmesine tepki

Yayınlanma: 01.11.2024 - 13:03

Güncelleme: 01.11.2024 - 13:03

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara'nın Sincan ilçesinde bir tarikat yurdunda yaşanan darp olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Başarır, yurtta yıllardır aynı şiddetin yaşandığı iddialarının olduğuna dikkat çekerek “Sincan’daki Suffe Derneği isimli bir tarikat yurdunda birden fazla çocuk, hocaları tarafından dövülürken görülüyor. İddiaya göre yıllardır yurtta ‘işkenceye’ maruz kalan çocuklar varmış. Bu ülkede 99 yıl önce tekke ve zaviyeler ‘birer kötülük ve fesat ocağı’ oldukları gerekçesiyle kapatılmıştı, maalesef bugüne kadar bu değerlendirmeyi doğrular nitelikte pek çok örnek gördük. Son örnek de Sincan’da karşımıza çıktı" dedi.

"NE OLDUĞU BELİRSIZ YERLER KAPATILMALIDIR"

Laik eğitim sisteminin karşıtlığını yapan, şeriat anlayışına göre hareket eden tarikat yurtlarının ve kurslarının bir an önce kapatılması gerektiğini belirten CHP’li Başarır, şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın hiçbir pedagojik eğitime sahip olmayan bu insanlara teslim edilmesi kimsenin kabul etmemesi gereken bir şeydir. Dini eğitim verildiği söylenen böyle yerlerde çocuklarımızın darp edilmesi utanç vericidir. Bu yerler neden var, ahlak ve anlayış öğretmek için mi? Aileler buralara neden çocuklarını gönderiyor, ahlak ve anlayış öğrensinler diye mi? Ne öğretiliyor buralarda, ahlak ve anlayış mı? Önümüze gelen örneklerde maalesef gördüklerimiz hep aynı; ya çocuklar dövülüyor ya cinsel istismara uğruyor ya da ölüyor. Eğer buralarda bu çocuklara insan sevgisi öğretilseydi, güzel ahlak öğretilseydi, anlayış ve hoşgörü öğretilseydi bu görüntüler karşımıza çıkmazdı. Laik eğitim sistemine karşı kurulmuş, çocuklarımızı darp eden bu gibi ne olduğu belirsiz yerler incelenmeli ve kapatılmalıdır.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Bugün hem bu kanun, hem de Anayasa’nın ‘İnkılap Kanunlarının Korunması’ hükmü çiğneniyor. Bu çürümüş zihniyetteki yerlerin bir an önce kapatılması gerekir ancak AKP’nin bunlarla herhangi bir derdi yok. Talimatla dosya açan savcılara sesleniyorum, bu görüntülerin ardından derhal re’sen soruşturma başlatın. Bu suç, sadece çocuklara değil, toplumun tamamına işlenmiştir. Eğer savcılar gerekeni yapmazsa Cumhuriyet'in bekçisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak suç duyurusunda bulunacağız ve bu zehirli düşüncelerini çocuklarımıza aktaran, çocuklarımızı darp eden zihniyetin kökünü kazıyacağız.”