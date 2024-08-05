CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den 'CHP simgesi değişecek' iddialarına yanıt: Herhangi bir değişiklik söz konusu değil

Yayınlanma: 05.08.2024 - 17:30

Güncelleme: 05.08.2024 - 17:31

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün CHP Kadın Kolları Kurultayında yaptığı konuşmada, partisinin bayrağında yer alan altı oktan biri olan 'devletçilik'le ilgili yaptığı çıkışı tartışma konusu oldu.

Özel, o konuşmasında "CHP’nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, doğa dostu ve sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla geldiğimizde bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz" demişti.

CHP Genel Başkanı Özel'in bu sözleri sonrası partinin simgesinin değiştirileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel konuya açıklık getirdi.

"DEĞİŞİKLİK YOK"

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oklu simgesi sırası ile Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik’ten oluşan partimizin ilkelerini ifade etmektedir. Partimizin bayrağı, kırmızı zemin üzerine, beyaz altı oklu bayraktır" hatırlatması yapan Yücel, Özel'in sözüne ilişkin şu açıklamada bulundu.

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, “devletçilik” okunun ifade ettiği anlayışımızı anlatırken; çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığımızı vurgulamıştır. Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye’ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Dün gerçekleştirilen Kadın Kolları Kurultayında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in herkesin anlayacağı bir dil kullanarak sarfettiği ifadeler, bazı kesimlerce yanlış anlaşılmış olabileceğinden bu açıklamayı yapmak gerekmiştir."